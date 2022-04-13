接任下屆指揮官？李秉穎5字否認 稱張上淳更適合

衛生福利部部長陳時中身兼中央流行疫情指揮中心指揮官，但外傳民進黨七月將徵召陳時中參選，也有媒體人透露，下屆衛福部長將由民進黨籍立委、醫師公會全聯會邱泰源接任，而指揮官則由傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎接任。對此李秉穎今笑回「下輩子看看」，他說，這輩子不想那麼辛苦，當部長很辛苦的。

李秉穎今出席HPV疫苗接種衛教記者會，被媒體問及是否未來將接任指揮官一職，他起初先打趣說「官位太小」，後續接著說「太辛苦了，指揮官還是要由部長兼任，當指揮官要有行政權，一定要是行政官員，才叫得動，不能只有建議權，那就不是實質指揮官」，並直言「隨便找一個人當指揮官，情理上不合理」。

國內防疫邁入第3年，會認為下屆指揮官必須具備什麼條件？李秉穎認為，指揮官必須熟悉從2020年開始防疫，到現在的所有作法，有了經驗後，就知道出現什麼情形，就要做什麼事情，其實事情是很複雜的，包括疫苗採購、政策決定等等，有一個實務經驗的人來做比較好。

李秉穎再次強調，指揮官必須要有足夠行政權力，能夠命令其他非衛生福利部部會去做事，這才是真正指揮官，大家也不會有爭議，宛如作戰時要有指揮官，命令其他部隊去做是一樣。媒體詢問，若被邀請擔任部長？李回應「可能下輩子看看，這輩子不想過那麼辛苦，當部長很辛苦的。」

未來適合接任指揮官人選？李秉穎緩緩說出，「張上淳（指揮中心專家諮詢小組召集人）也可以啊」，不過他沒有行政權力，這是一個問題，你要想辦法讓他有行政權力、有號令。他表示，部長要有Power又要有專業，但他需要有很好的輔助，有經驗的人輔助他就好，有經驗的人不必要當指揮官，「像我」。

名嘴邱明玉12日在媒體人周玉蔻主持的政論節目《辣新聞152》中爆料，如果未來陳時中打算參選，非常有可能是邱泰源接任衛福部長，若邱不兼防疫指揮官，則由ACIP召集人李秉穎當指揮官，也預估未來2個月疫情會下降，陳時中比較可能交棒，因此七月確實是提名時間點。

陳時中今早於立院受訪時，對此消息表示「這你要問周玉蔻啊。」是否覺得邱泰源適合擔任衛福部部長？陳時中說，他沒想那麼多。