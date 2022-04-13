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已獲總統徵詢接掌衛福部？邱泰源語塞、轉移話題

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
外傳民進黨籍立委、醫師公會全聯會邱泰源將接任衛福部部長，邱泰源今於立院接受媒體聯訪，心情愉悅。記者邱宜君／攝影
外傳民進黨籍立委、醫師公會全聯會邱泰源將接任衛福部部長，邱泰源今於立院接受媒體聯訪，心情愉悅。記者邱宜君／攝影

衛生福利部部長陳時中是年底大選熱門人選，外界高度關界陳時中的辭職參選時機、接任人選。有消息外傳民進黨七月將徵召陳時中參選，由民進黨籍立委、醫師公會全聯會邱泰源接任衛福部部長。邱泰源今於立院接受媒體聯訪時明顯心情愉悅，侃侃而談，但被問到總統蔡英文是否已找他談過接任部長？邱泰源忽然語塞，停頓片刻，隨即把話題轉到防疫上。

被問到外傳將接任部長，邱泰源開宗明義表示，自己不關心這件事，他在乎的是否扮演好自己的角色，這對於國家來說是更重要的。他自己身為立委和醫師公會全聯會理事長，關心醫療量能如何結合疫情中心的政策，進而密切照顧人民健康。

「我是醫界小小的一份子，跟大家一起努力。」邱泰源表示，自己在立院就是針對國際和民生相關的法案，做到對人民最好，也能照顧弱勢，兼顧愛心和關懷，這是在為醫療找出路、為人民謀幸福，「這在任何一個職位都做得到。」

既然任何職位都做得到，至於是否有意擔任衛福部部長來做？邱泰源沒有正面回答。他強調，自己在台大醫院師投入30年培育醫療人才，他主張「全人、全家、全社區」的照顧，他也是安寧緩和醫療的專家。希望在高齡社會下，每個國民由生到死，都得到最好的、有尊嚴的照顧。

對於陳時中未來參選，邱泰源也表達高度支持，他說，陳時中各方面都表現地令人敬佩，是非常適合的人選。邱泰源表示，蔡英文總統高瞻遠矚，提出新台灣模式，醫界一定全力配合，協助台灣守住疫情。

總統蔡英文是否已經找邱泰源談過擔任衛福部部長一事？原本對答如流的邱泰源，忽然明顯停頓，然後說「不要去談這個，談怎麼把防疫做好比較重要。」

媒體追問，那麼總統是否找他談過如何把防疫做好？邱泰源表示，總統非常關心醫界防疫，任何場合遇到互動時，在疫情嚴謹時也透過視訊，府院都與醫界和衛福部都保持立即而密切的聯繫，從疫情到現在「溝通通暢。」

陳時中 疫情 衛福部

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