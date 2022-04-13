邢泰釗：強化偵查國家安全、金融犯罪、資通犯罪等案

立法院司法法制及內政委員會明天將聯席審查「總統咨請本院同意邢泰釗為最高檢察署檢察總長」案，現任台灣高等檢察署檢察長邢泰釗在審查會前送立院的口頭報告中指出，他如能擔任檢察總長，將強化各級檢察機關偵查國家安全、金融犯罪、資通犯罪等業務。

蔡英文總統是在3月31日提名邢泰釗為最高檢察署檢察總長，總統府並在同一天將咨文送至立法院，咨請立法院行使同意權。

明天將列席立院聯席審查會的邢泰釗在口頭報中指出，目前最高檢察署督導業務有掃黑、查賄、肅貪等案件類型，如有機會擔任檢察總長，除將持續精進深化上開業務外，對於其他的工作例如國家安全、金融犯罪、資通犯罪等業務，亦將依法院組織法等相關規定，由最高檢察署加強督導功能，強化各級檢察機關之偵查效能。

邢泰釗表示，他在台高檢署服務期間，對於資通犯罪、金融犯罪、國家安全等案件督導，調整組織結構，整合為十大督導中心，強化檢察機關與各機關的協調與整合。

邢泰釗表示，跨境電信詐欺犯罪持續猖獗，台高檢署已成立督導小組結合各相關機關，自110年起改採「溯本清源」之偵查策略，期澈底剷除網路、電信、資金三種通路犯罪首謀及不法連結。

邢泰釗指出，目前跨境、跨領域的犯罪正方興未艾，即令傳統性犯罪，例如公職選舉賄選，亦常有跨境買票情事，凡此俱需協調整合，方能查賄竟功。他將延續前述理念，因應相關犯罪趨勢與動態，採取應對策略，加強機關間之協調與整合，俾能與時俱進，有效打擊各類新型態犯罪。

邢泰釗指出，他在台高檢署服務期間，於110年3月曾為諸慶恩聲請再審，深感冤錯個案之糾正平反，亟需各級檢察機關「跨級跨轄」團隊齊力，因此，未來就冤錯個案，將研議成立「跨級跨轄」之縱向及橫向聯繫平台，統合檢察機關之量能，適時結合非常上訴與再審之不同救濟途徑，分從法律與事實層面進行糾錯，以保障被告權益。

針對朝野關注的司法獨立性，邢泰釗表示， 檢察總長依法官法第93條第1項、法院組織法第63條第1項、第64條之規定，指揮監督檢察官依法執行職務，在檢察事務應致力維護檢察職權之獨立行使，不受政治力或任何個人、團體、公眾或媒體壓力之影響。未來如能擔任檢察總長，將與同仁共同努力，公正超然執行檢察職務。