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張子敬率團抵帛琉參加OOC 向帛琉總統呈遞特使國書

聯合報 / 記者張加／即時報導
環保署長張子敬（右2）與外交部政務次長田中光（右1）、駐帛琉大使黎倩儀（左1）赴帛琉總統府向帛琉總統惠恕仁（左2）呈遞國書。圖／外交部提供
環保署長張子敬（右2）與外交部政務次長田中光（右1）、駐帛琉大使黎倩儀（左1）赴帛琉總統府向帛琉總統惠恕仁（左2）呈遞國書。圖／外交部提供

環保署長張子敬擔任總統特使訪問帛琉，並出席第7屆「我們的海洋大會」（OOC 2022）；張子敬已向帛琉總統惠恕仁呈遞特使國書，惠恕仁表示，台帛邦誼深厚，期待雙方持續深化友好關係。

外交部今早發布新聞稿指出，張子敬12日率團抵達帛琉後，帛琉國務部長代表總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）在機場迎接；張子敬與外交部政務次長田中光、駐帛琉大使黎倩儀於同日下午赴總統府向惠恕仁呈遞特使國書。

惠恕仁表示，台灣與帛琉都是太平洋島國的一份子，對海洋保育與永續發展向來不遺餘力，為太平洋美好的前景共同貢獻心力；惠恕仁並感謝台灣政府與人民協助帛琉舉辦此屆OOC大會，強調台帛邦誼深厚，期待雙方持續深化友好關係。

 外交部指出，張子敬、田中光、黎倩儀晚間與超過80個國家及非政府組織代表均受邀出席「帛琉-美國歡迎酒會」，在酒會期間積極與美國、日本、法國及比利時等理念相近國家代表互動，宣傳我國在海洋保育領域的具體貢獻，期盼持續推動我與各國在海洋保育領域的交流。

此外，我海洋委員會及財團法人國際合作發展基金會於當日下午舉辦「小型島嶼國家發展零排放、零廢棄之循環經濟願景」特展，帛琉國務部長Gustav Aitaro、農漁暨環境部長Steven Victor、教育部長Dale Jenkins、南女王（Bilung）等帛琉政要，以及美國國際開發總署（USAID）、日本Sasakawa Peace Foundation等機構均派員與會，各方表示將持續與台灣深化在相關領域的合作。

第7屆「我們的海洋大會」於13日、14日正式展開，張子敬與我特使團成員將全程出席開幕儀式及各場次會議討論，外交部將適時與各界說明會議討論情形及成果。

帛琉 惠恕仁 外交部

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