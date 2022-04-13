七月邱泰源接任部長、李秉穎接棒指揮官？陳時中這麼說

衛生福利部部長陳時中身兼中央流行疫情指揮中心指揮官，也是年底大選的民進黨熱門人選，外界高度關界陳時中的辭職參選時機、接任人選。有消息外傳民進黨七月將徵召陳時中參選，由民進黨籍立委、醫師公會全聯會邱泰源接任衛福部部長，傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎會接任指揮官。

外界詢問是否如周玉蔻臉書所說，將於七月被徵召參選？陳時中今出席立院衛環會預算解凍會議前受訪表示「這你要問周玉蔻啊。」是否覺得邱泰源適合擔任衛福部部長？陳時中說，他沒想那麼多。

名嘴邱明玉昨在資深媒體周玉蔻的節目《辣新聞152》中表示，陳時中要選北市長已是「板上釘釘」的事，部長會由現任立委邱泰源醫師接任，因其醫界人脈充沛。若邱不兼任指揮官，就可能由台大權威醫師李秉穎接任指揮官。