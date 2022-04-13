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七月邱泰源接任部長、李秉穎接棒指揮官？陳時中這麼說

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會今上午審查衛福部公務預算解凍案，衛福部部長、指揮官陳時中出席會議前接受媒體採訪。記者邱宜君／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會今上午審查衛福部公務預算解凍案，衛福部部長、指揮官陳時中出席會議前接受媒體採訪。記者邱宜君／攝影

衛生福利部部長陳時中身兼中央流行疫情指揮中心指揮官，也是年底大選的民進黨熱門人選，外界高度關界陳時中的辭職參選時機、接任人選。有消息外傳民進黨七月將徵召陳時中參選，由民進黨籍立委、醫師公會全聯會邱泰源接任衛福部部長，傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎會接任指揮官。

外界詢問是否如周玉蔻臉書所說，將於七月被徵召參選？陳時中今出席立院衛環會預算解凍會議前受訪表示「這你要問周玉蔻啊。」是否覺得邱泰源適合擔任衛福部部長？陳時中說，他沒想那麼多。

名嘴邱明玉昨在資深媒體周玉蔻的節目《辣新聞152》中表示，陳時中要選北市長已是「板上釘釘」的事，部長會由現任立委邱泰源醫師接任，因其醫界人脈充沛。若邱不兼任指揮官，就可能由台大權威醫師李秉穎接任指揮官。

陳時中 民進黨 周玉蔻 李秉穎

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