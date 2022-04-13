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獨／道歉有真心？柯文哲再酸賴香伶「竟要黨主席公開道歉」

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獨／道歉有真心？柯文哲再酸賴香伶竟要黨主席公開道歉

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台北市長、民眾黨主席柯文哲。報系資料照。記者季相儒／攝影
台北市長、民眾黨主席柯文哲。報系資料照。記者季相儒／攝影

台北市長、民眾黨主席柯文哲在會議中怒飆立委賴香伶「誰家的狗，自己回去管好」，暗指中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉是狗，引發軒然大波，柯文哲日前也在臉書道歉。不過，本報掌握，柯文哲雖公開道歉，但仍對黨內高層及在中央委員會中暗酸賴香伶，「竟要黨主席公開道歉」，令黨內人士直言，「這就是柯文哲的個性，本來就不可能真心道歉」。

民眾黨苗栗縣第一選區議員提名遭黨中評會認定有「重大瑕疵」，建請撤銷提名，時任黨部主委的柯文哲愛徒馮啟彥，也被質疑一手遮天，內定人選又不做全民調，還要評鑑小組成員簽名背書，有嚴重違紀之嫌，不過柯文哲未處理關鍵爭議，反倒質疑中評會為何要調查此事，甚至被爆出在會議中飆罵「狗語」，引發各界撻伐。

10日下午，柯文哲在臉書表示，「在內部會議中不當發言，造成對同志的傷害，我必須致歉」，賴香伶同日受訪時也說，已接到柯文哲親自打電話道歉。對於連日風波，柯文哲昨天也緊急舉行中央委員會，並將以往線上會議改成實體會議，避免消息外流。

不過，黨內人士指出，柯文哲在公開道歉後，仍對黨內高層及在中央委員會中展現不滿情緒，認為特定媒體報導根本是「線上監聽」，而非有人轉述或爆料，外界並藉此打擊民眾黨及他；柯文哲還說，他平常罵人、各種難聽的話都有，刻意操作就會放大許多，但若要他裝出聖人的樣子，溫良恭儉讓，「最後就變成神像，不是真人」

柯文哲甚至又暗酸賴香伶，黨的高級幹部要黨主席公開道歉，相信在其他政黨都沒有過，一席話令與會的賴香伶臉色鐵青；黨內人士對此表示，柯文哲的發言正是他的個性，本來就不可能真心道歉。

而昨日中央委員會，原排定要讓林恕暉說明調查過程，但會中光是柯文哲發言，就佔掉許多會議時間，林恕暉只能在會議室外枯等一個半小時，直到會議結束也沒進到會議室。昨日會中柯文哲並列出多點事項討論，包括苗栗黨部提名過程瑕疵、中評會調查、內部會議消息外流及他被要求道歉等，最終確定決議為，將苗栗縣第一選區提名送選決會處理。

柯文哲 賴香伶 民眾黨

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