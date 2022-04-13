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「專家不專業、政客很政治」沈富雄：新台灣模式是鬧劇

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
前立委沈富雄。本報系資料照
前立委沈富雄。本報系資料照

蔡政府近期針對防疫，拋出「重症求清零、有效管控輕症」的「新台灣模式」。前立委沈富雄臉書批評，新台灣模式是專家不專業、政客很政治的集大成，被逼出來的新台灣模式是極盡荒唐的鬧劇。

沈富雄表示，政府知道人民喜歡「清零」，因此陳時中捨不得和「清零」二字斷奶，硬是把它和重症掛鈎，來個「重症清零」。然而萬分之七的重症率極低，不必清零，也無從清零，而且重症會自動清零，因為重症病人非痊癒即死亡，正確的說法應該是「防止重症率惡化」，而該做的就是增加老人的疫苗覆蓋率和備足口服藥。

沈富雄指出，政府也知道人民討厭聽到「共存」，因此來個不放任病毒肆虐的拒絕共存，幫腔的專家甚至要根據Rt值，將防疫措施做「時鬆時緊」的微觀調控（micro management），對一個傳播速度如此快速、滲透範圍如此廣泛、病毒存陽期間如此短暫的疾病妄想要微觀調控，簡直是一個大笑話。

沈富雄問，依目前的Rt值，要多久才會達到尖峰？到達尖峰時每日確診數大約多少？慢速的上升確診曲線是否代表下降曲線也要推遲，這到底是好現象還是壞？這個全球獨一無二的確診曲線到底會把台灣的自然免疫率從0.1％提升到多高？距離理想境界的40至60％是否遙遙無期？

沈富雄追問，有沒有想到與國際旅遊的相關產業將因此而紛紛倒閉，看不到隧道盡頭的光？現階段除了高風險者外，其他國民要求做快篩的目的何在？是反「共存」？還是「清零」欲罷不能？

沈富雄表示，蔡政府真的是做到「民之所好（清零）好之，民之所惡（共存）惡之」，只是當如此機關算盡方寸大亂時，卻把人民攪糊塗了。

沈富雄 疫苗 快篩

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