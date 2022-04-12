疫情升溫卻放寬停課標準 凌濤：別人孩子不是孩子嗎？

本土疫情燒進校園，但教育部長潘文忠今天宣布放寬停課標準，引來家長怨聲載道。桃園市議員擬參選人凌濤在臉書批評，當疫情越嚴峻，蘇貞昌內閣的做法竟然是「宣布放寬防疫標準」，難道「別人的孩子不是孩子嗎？」

教育部今宣布，全校有1/3班級或超過10班以上出現確診個案，且為密切接觸者，該校才需實施全校暫停實體課程。

凌濤直言，現在因為疫情導致將近240所園校採全校或部分班級停課，但疫情越嚴峻，蘇貞昌內閣的做法竟然不是加強防疫措施，而是索性「宣布放寬防疫標準」，難道「別人的孩子不是孩子嗎」，這是什麼政府？

凌濤說，特別是目前12歲以下幼童並無法施打疫苗，不應與國高中生一起思考；若照教育部最新的規定，10個或1/3班級確診才全校停課，以桃園區中山國小全校將近3000人為例，難道非得等到1000人確診才會停課嗎？

凌濤表示，政府如此毫無作為，將造成家長極大的憂心，呼籲政府校園防疫標準必須從嚴，也要討論12至17歲青少年的第三劑追加劑進度，以及5至11歲兒童施打基礎劑疫苗必要與否？

凌濤表示，疫情停課影響受教權甚巨，去年政府承諾的遠距教學超前部署，也應該拿出成果，不能只是說說而已，政府應該將心比心。