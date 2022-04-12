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華航貨機塗裝去台灣 趙少康：蔡英文別再惡整國營企業

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
中廣董事長趙少康今在臉書批評，民進黨政府不斷操弄意識形態，弄得勞民傷財，卻由華航全體股東蒙受損失。圖／取自趙少康臉書
中廣董事長趙少康今在臉書批評，民進黨政府不斷操弄意識形態，弄得勞民傷財，卻由華航全體股東蒙受損失。圖／取自趙少康臉書

華航波音777貨機「CARGO」字樣悄悄取消台灣圖案，交通部今表態，後續塗裝會兼顧可飛得出去與具識別度兩原則進行。中廣董事長趙少康今在臉書批評，民進黨政府不斷操弄意識形態，弄得勞民傷財，卻由華航全體股東蒙受損失。

趙少康質疑，改塗裝的飛機會被國際排擠打壓，早在預料中，蔡政府就是要不顧國際現實硬幹，花了錢最後一場空，撞倒南牆才知回頭，不只浪費民脂民膏，還成國際笑話。

趙少康表示，華航官股雖占多數，但身為一家民營企業，須向民股在內所有股東負責，好不容易高價買3架新貨機，卻因機身塗裝，以後只能飛美國，勢必影響飛機調度空間與營運，

趙少康批評，請蔡英文總統高抬貴手，別再惡整這些國營或半國營企業，回歸企業經營正軌，替全體國人創造最大利益。

趙少康表示，民進黨長期依靠意識形態治國，事事操作「抗中保台」，對國內選舉的確有效，但拿不出像樣兩岸政策，進不了國際經貿組織；前總統馬英九執政時期，台灣能以觀察員身份出席世界衛生大會（WHA）、參加國際民航組織（ICAO）會議，現在的蔡政府只能吃重要國際組織或會議的閉門羹。

趙少康說，台灣人萊豬吃了、核食放了、武器買了，但遲遲進不去跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），換不到美國出兵協防台灣保證，美國將啟動的「印太經濟架構」也不考慮讓台灣參與，真是「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」。

趙少康 美國 華航

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