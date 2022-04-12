快訊

楠梓產業園區環評過關 高市府：台積電6月可望建廠

慶祝建交30年竟送以色列政府「竊聽器保溫杯」？陸使館回應

立院總質詢結束 蘇貞昌：這會期可說高潮迭起

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌（左三）發表談話結束後與立委們合影留念。記者季相儒／攝影
行政院長蘇貞昌（左三）發表談話結束後與立委們合影留念。記者季相儒／攝影

立法院施政總質詢今日畫下句點。行政院蘇貞昌傍晚在結束備詢後走上發言台表示，本會期可說是「高潮迭起」，從一開始激烈交鋒，經過會期的磨合，最後大家能以禮相待，理性反映民意。

蘇貞昌表示，感謝立法院從方方面面給行政院很多指教、鞭策與督促，本會期有相當多重要的法案，立法院負擔相當辛苦，他表示敬佩、肯定與感謝。

蘇貞昌話鋒一轉提到，這會期總質詢可說是高潮迭起，從一開始詢答雙方可能比較急、各方面激烈交鋒，經過整會期的磨合，最後大家以禮相待，都非常理性地反映民意。

蘇貞昌表示，從詢答過程中，他們看到愈能以禮相待，彼此愈能聽得清楚，更能進入具體政策討論。他從中學習很多，很多方面也要深自檢討，更加進步，感謝很多的指教。

蘇貞昌也特別感謝執政黨黨團，在民進黨團總召柯建銘的領導下，各方面都給政府很多的支持幫忙，使國家政策能順利推動。很多委員體諒行政負擔沉重，用書面質詢或減少質詢時間，無論書面或口頭提出的指教鞭策，政院會非常嚴謹逐一答覆。

蘇貞昌也說，接下來，立法院會期非常寶貴，時間非常重要；行政院提出很多法案都在立法院，還請多多支持，能順利通過，以應國家需要與人民期待。希望台灣更好，國家更好。

蘇貞昌 立法院 行政院

延伸閱讀

台鐵公司化40個月年終？洪孟楷：蘇貞昌說謊成性

45處區間測速剩5處尚未恢復執法　蘇貞昌：6億經費再增188處科技執法

藍委促快篩試劑降價　蘇貞昌：未來會比市面價降低很多

蘇貞昌：快篩試劑由政府來徵用 要量足、價穩

相關新聞

外交部宣布：即日起放寬外籍親屬申請入境探親

外交部今宣布，即日起開放國人及持有我國有效居留證的非本國籍人士外籍親屬，於邊境嚴管期間申請入境探親。

吳釗燮午宴瑞典國會團 盼台瑞攜手共同捍衛民主制度

外交部長吳釗燮今在外交部頒贈「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）睦誼外交奬章，感謝她致力促...

立院總質詢結束 蘇貞昌：這會期可說高潮迭起

立法院施政總質詢今日畫下句點。行政院長蘇貞昌傍晚在結束備詢後走上發言台表示，本會期可說是「高潮迭起」，從一開始激烈交鋒，...

大甲媽起駕綠營全缺席 台中政治勢力重整 欲除顏而後快？

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境在疫情高峰下起駕，今年政治人物退燒，綠營執政的中央高官無人共襄盛舉，連昔日常見的鑾轎爭搶風波，也驚動警政署出面。從中二立委補選以來，綠營全力打「顏」家及鎮瀾宮，今年5月鎮瀾宮董監事改選，更牽動董事長顏清標職務，滿城風雨均與台中政治勢力重整有關。...

【重磅快評】任務轉手藥師 這是陳時中臨去秋波之作？

國內疫情逐步走向與病毒共存，指揮官陳時中前幾天還說找不到預測模型，只能說「大方向開放，除非特殊情況手段可加強，重點是保存...

診斷國民黨／軍閥DNA深入黨魂 各自抱團就等各自被消滅

年底的九合一選戰，國民黨內咸認為「如果不團結就贏不了」；黨內重要人物的公開發言，都不斷呼籲團結。不過藍營人士觀察，國民黨「喊出來的團結」和「真正做的」其實是兩回事，長期以來，「掌權者為自己盤算，未掌權者坐看其失敗」，幾乎就是國民黨的常態，而這樣的情況，又以黨內對於大位有想望的「大咖」們最明顯。「簡單來說，就是過去的山頭、軍閥心態，仍深刻在國民黨的DNA中」。所以不管誰當主席，都會面臨相同的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。