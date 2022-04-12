立院總質詢結束 蘇貞昌：這會期可說高潮迭起

立法院施政總質詢今日畫下句點。行政院長蘇貞昌傍晚在結束備詢後走上發言台表示，本會期可說是「高潮迭起」，從一開始激烈交鋒，經過會期的磨合，最後大家能以禮相待，理性反映民意。

蘇貞昌表示，感謝立法院從方方面面給行政院很多指教、鞭策與督促，本會期有相當多重要的法案，立法院負擔相當辛苦，他表示敬佩、肯定與感謝。

蘇貞昌話鋒一轉提到，這會期總質詢可說是高潮迭起，從一開始詢答雙方可能比較急、各方面激烈交鋒，經過整會期的磨合，最後大家以禮相待，都非常理性地反映民意。

蘇貞昌表示，從詢答過程中，他們看到愈能以禮相待，彼此愈能聽得清楚，更能進入具體政策討論。他從中學習很多，很多方面也要深自檢討，更加進步，感謝很多的指教。

蘇貞昌也特別感謝執政黨黨團，在民進黨團總召柯建銘的領導下，各方面都給政府很多的支持幫忙，使國家政策能順利推動。很多委員體諒行政負擔沉重，用書面質詢或減少質詢時間，無論書面或口頭提出的指教鞭策，政院會非常嚴謹逐一答覆。

蘇貞昌也說，接下來，立法院會期非常寶貴，時間非常重要；行政院提出很多法案都在立法院，還請多多支持，能順利通過，以應國家需要與人民期待。希望台灣更好，國家更好。