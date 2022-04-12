吳釗燮午宴瑞典國會團 盼台瑞攜手共同捍衛民主制度

外交部長吳釗燮今在外交部頒贈「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）睦誼外交奬章，感謝她致力促進台灣與瑞典關係的貢獻；歐柏莉表示，將持續深化台瑞典雙邊關係並支持台灣的國際參與。

吳釗燮今以午宴歡迎「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員訪團」全體成員，感謝訪團成員堅定支持台灣；吳釗燮指出，面對中國大陸威逼台灣的行為，身兼福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）共同主席的歐柏莉更展現溫暖情誼，以實際行動支持自由台灣並捍衛雙方共享的人權價值。

吳釗燮表示，俄烏戰爭自二月下旬爆發以來，讓世人目睹俄羅斯的殘酷暴行，也象徵民主陣營必須團結一致對抗威權主義的擴張野心。

吳釗燮說，台灣及瑞典擁有共享的民主及人權價值觀，也同樣面臨威權主義國家對民主社會的影響力滲透、軍事威脅、假訊息攻勢及認知作戰，此時更需要兩國攜手共同捍衛民主制度及自由社會；台灣與瑞典必將在既有的深厚基礎上，繼續深化雙方的友誼及合作。

據外交部新聞稿，歐柏莉表示，她與台灣的情誼始於10年前在斯德哥爾摩（Stockholm）閱讀台灣繪本作家幾米的畫作；繪本中小朋友獲得友誼的故事深受感動。歐柏莉認為，小朋友、大人、國家也都需要友誼與支持；此次來台灣再度親自感受到台灣的美好與慷慨，相信台灣人民守護自由民主的熱情，會吸引更多夥伴並肩同行。