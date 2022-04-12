快訊

楠梓產業園區環評過關 高市府：台積電6月可望建廠

慶祝建交30年竟送以色列政府「竊聽器保溫杯」？陸使館回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外交部宣布：即日起放寬外籍親屬申請入境探親

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部。報系資料照片
外交部。報系資料照片

外交部今宣布，即日起開放國人及持有我國有效居留證的非本國籍人士外籍親屬，於邊境嚴管期間申請入境探親

外交部發布新聞稿指出，考量國人及持有我國居留證的非本國籍人士相關家庭團聚需求，為能保障跨國家庭團聚權，外交部經與相關機關研商定案，除現行中央流行疫情指揮中心開放入境事由（依親、就學、研習中文、商務考察、投資、履約、應聘、緊急人道及經指揮中心專案許可者）外，政府自即日（12日）起放寬國人及持有我國有效居留證在台灣的非本國籍人士（不含移工）的外籍親屬，可持明確親屬關係證明文件，向我國駐外館處申請探親事由的「特別入境許可」（停留簽證）來台灣。

外交部表示，先前獲發探親事由特別入境許可（簽證）於2021年5月19日至2021年8月18日效期屆滿者，可重新檢具應備文件向原核發館處申請換發相同事由及類型簽證，無需再次繳交規費；免簽證、落地簽證及電子簽證仍暫緩適用。

有關外籍親屬申請探親停留簽證應備文件，可至外交部領事事務局全球資訊網查詢「外籍人士來台探親申請停留簽證手續說明」。

簽證 探親 外交部

延伸閱讀

防堵非洲豬瘟 台北關1至3月查獲20件肉類製品闖關

入境防疫險可行 莊人祥：但未來變數仍多

颱風侵襲菲律賓 外交部：尚無國人因風災傷亡或受困

波洛西解隔離 亞洲行受關注 外交部：一向積極推動邀訪

相關新聞

外交部宣布：即日起放寬外籍親屬申請入境探親

外交部今宣布，即日起開放國人及持有我國有效居留證的非本國籍人士外籍親屬，於邊境嚴管期間申請入境探親。

吳釗燮午宴瑞典國會團 盼台瑞攜手共同捍衛民主制度

外交部長吳釗燮今在外交部頒贈「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）睦誼外交奬章，感謝她致力促...

立院總質詢結束 蘇貞昌：這會期可說高潮迭起

立法院施政總質詢今日畫下句點。行政院長蘇貞昌傍晚在結束備詢後走上發言台表示，本會期可說是「高潮迭起」，從一開始激烈交鋒，...

大甲媽起駕綠營全缺席 台中政治勢力重整 欲除顏而後快？

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境在疫情高峰下起駕，今年政治人物退燒，綠營執政的中央高官無人共襄盛舉，連昔日常見的鑾轎爭搶風波，也驚動警政署出面。從中二立委補選以來，綠營全力打「顏」家及鎮瀾宮，今年5月鎮瀾宮董監事改選，更牽動董事長顏清標職務，滿城風雨均與台中政治勢力重整有關。...

【重磅快評】任務轉手藥師 這是陳時中臨去秋波之作？

國內疫情逐步走向與病毒共存，指揮官陳時中前幾天還說找不到預測模型，只能說「大方向開放，除非特殊情況手段可加強，重點是保存...

診斷國民黨／軍閥DNA深入黨魂 各自抱團就等各自被消滅

年底的九合一選戰，國民黨內咸認為「如果不團結就贏不了」；黨內重要人物的公開發言，都不斷呼籲團結。不過藍營人士觀察，國民黨「喊出來的團結」和「真正做的」其實是兩回事，長期以來，「掌權者為自己盤算，未掌權者坐看其失敗」，幾乎就是國民黨的常態，而這樣的情況，又以黨內對於大位有想望的「大咖」們最明顯。「簡單來說，就是過去的山頭、軍閥心態，仍深刻在國民黨的DNA中」。所以不管誰當主席，都會面臨相同的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。