【重磅快評】任務轉手藥師 這是陳時中臨去秋波之作？

國內疫情逐步走向與病毒共存，指揮官陳時中前幾天還說找不到預測模型，只能說「大方向開放，除非特殊情況手段可加強，重點是保存醫療量能」，今天受訪侃侃而談，指以韓國模組推估，台灣累計確診案例會到20萬人左右，若確診規模達到40萬人，醫院可以收治4萬名重症患者，其餘則到集中檢疫所、加強版防疫旅館、居家照護等方式處置。

陳時中拿韓國模組推估，得出的確診數字能不能貼近台灣？還有待進一步檢視，但他以其認知，指出國內醫院收治重症患者的量能為4萬人，應該有其依據，如果是這樣，那麼數以萬計的非重症患者的照護，也絕不可等閒視之。

目前全台居家隔離人數已逾三萬人，以台北市來說，每天送藥大約是400件，如果未來疫情蔓延，確診案例衝到陳時中預測的20萬人、甚至40萬人，藥局負荷之重，可想而知，指揮中心除了目前提出的計畫A，恐怕還得要想想計畫B是什麼。

指揮中心目前的作法是協請藥師公會擴大辦理原有的送藥到宅服務，民眾可以透過「健康益友App」完成整套看診領藥流程，「就像買高鐵票」一樣簡單，保障24小時內可拿到藥，但只能選鄰近藥局，不能跨區，估計全台大約有3成的藥局會投入。但這套作法能不能兼顧有數位落差的偏鄉地區、保障病患隱私、以及藥局人力能否負擔，都有待進一步觀察。

台灣遲早得面臨單日千例本土案例的情況，疫情指揮中心比誰都清楚，但是動作卻慢了好幾拍，這次送藥到宅服務也是在新北市等不及先推出試辦居家照護計畫後，才趕緊拿出「居家照護管理指引」，但從指揮中心提出的辦法來看，基本上仍是沿用前年口罩實名制的模式，但這次任務更形艱鉅，藥師額外付出時間心力的報酬如何計算，指揮中心提都沒提，要人家先做事，日後再來談酬勞，不是誠意不足，就是急就章，政府單位有這樣辦事的嗎？

防疫作戰兩年多，蔡政府一直把口罩當成政績，一度把功勞全都推給沈榮津，還高升行政院副院長，卻冷落了無償配售口罩的全台六千多家健保藥局，這波疫情再來，快篩劑都貴得嚇人，卻看不到第二個沈榮津，連央託藥師公會送藥的差事，都沒有完整配套，好像任務轉手給藥師，一切就搞定，難道這是陳時中轉進台北市府前的臨去秋波之作？