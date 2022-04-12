進入北市長備選狀態？ 陳時中：行程都在宣導防疫

民進黨布局2022台北市長人選未定，衛福部長陳時中今早在專訪中透露，與蔡英文總統有「非正式談過」。國民黨立委鄭正鈐下午在立法院質詢時追問，陳時中目前已在跑行程，是否已進入選舉備戰狀態？陳時中連忙答「（備戰狀態）絕對不是這樣」，行程都是在和民眾溝通、宣導防疫。

針對鬆口曾跟蔡總統「非正式」談過，但現階段仍是防疫為重。鄭正鈐質詢時追問，大概何時要宣布參選？陳時中未正面回應，僅表示「因為是非正式，所以印象不深刻」，大家可能稍微關心、了解一下，但不是正式詢問，也非正式場合來問。

鄭正鈐說，近來美日新增400至500個確診案例，民眾都很緊張，陳時中還繼續跑行程，是不是已進入選舉的「備戰狀態」？陳時中連忙否認「絕對不是這樣子」，現在還沒有在準備，他的行程都是以宣導為目標，與民眾溝通防疫的事情。

此外，由於立委廖國棟今日傳出「陰轉陽」確診，鄭正鈐問，未來針對國會及行政部門的防疫應對措施，指揮中心是否有更積極作法？陳時中說，目前仍照基本防疫原則，但他也建議立法院要設防疫長自主應變，每個委員辦公室也要有負責人，若出現確診案例就能積極聯絡。