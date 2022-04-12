罷免投票PO文遭選委會罰50萬 李雨蓁喊冤「不合理」

去年10月23日立委陳柏惟罷免投票日，台灣基進組織部主任李雨蓁在臉書貼文，台中市選委會認定違反選罷法裁處50萬元。李雨蓁為裁罰金苦惱，卻也喊冤說，她在投票當天沒有出現特定投票立場的言詞與字句，也未涉及遊說投票意向之內容，僅闡述事實並呼籲民眾前往監票，並無台中市選委會認定「涉嫌煽動反罷免並影響投票人之投票行為」情事，呼籲大家合法監票被罰50萬不合理。

台中市選委第124次委員會議紀錄指出，李雨蓁罷免投票日在臉書貼文內容稱「各投開票所陸續傳出狀況⋯監票！監票！去監票！一起去保護鄉親的自由」，涉嫌有煽動反罷免並影響投票人之投票行為，違反公職人員選舉罷免法第56條第2款之規定，予以裁處50萬元。

李雨蓁表示，投入政治工作多年，戶頭存款時常連罰金一半不到，但也必須再次勇敢起身、堅決捍衛清白，她對台中市選委會的裁處提出澄清與質疑。

李雨蓁強調，投票當天僅闡述事實並呼籲民眾前往監票，罷免當日確實有出現投票所範圍30公尺的邊緣出現攝錄影、甚至拿計數器計人數情形，當時蒐證通報相關人員，台中市選委會在認定「30公尺外涉嫌使用攝錄影與計數器進行監控」是否違反法規制度面上確實有其疏漏之處，讓民眾在監控的恐懼進行罷免投票，當時民眾所感受到的監控並沒有辦法透過政府機關的法令來遏止歪風、保護選民，這些都是我們之所以強力呼籲監票的原因。

此外，李雨蓁質疑說，當時在投票所給人壓力的沒事，呼籲大家合法監票的人卻要被罰50萬，但從沒想過指出法治的不完善及制度缺失，竟會面臨台中市選委會以「煽動反罷免」為由重罰，這不是在解決問題，這是在解決提出問題的人。