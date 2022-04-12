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蔡總統：期待與瑞典簽署通航協定 展開直航班機

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天以視訊方式接見「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天以視訊方式接見「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天以視訊方式接待瑞典國會暨歐洲議會訪團訪團成員表示，期待未來台灣和瑞典能簽署通航協定，展開直航班機，讓雙方在經貿及民間的合作交流上，能更加緊密。

蔡總統指出，訪團成員都是台灣的好朋友，感謝他們長期在瑞典國會和歐洲議會，關心台灣的各種議題，也積極促進雙邊交流合作。瑞典國會議員們在國會殿堂提出許多質詢和動議，增進台灣和瑞典的雙邊關係，也支持台灣的國際參與，這些行動都為台灣帶來溫暖，也讓台灣人民相當感動。

蔡總統說，這幾年來感受到來自歐洲議會的大力支持。尤其去年十月，壓倒性票數通過的「台歐盟政治關係暨合作」報告，對於台灣和歐盟的雙邊關係以及未來的交流發展，都具有指標性的意義，也要藉此感謝在場的報告起草人，瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯。

蔡總統表示，台灣和瑞典是理念相近的夥伴，也共享民主自由的普世價值。這幾年來，雙方在各項領域的交流，都有顯著的進展，在氣候變遷、性別平等、婦女經濟賦權以及對抗假訊息等領域，展開了更多的合作，也期待未來台灣和瑞典能簽署通航協定，展開直航班機，讓雙方在經貿及民間的合作交流上，能更加緊密。

蔡總統說，面對威權主義持續擴張，國際民主陣線的夥伴更要攜手合作，共同守護生活方式，今年初政府提出「強化歐洲鏈結計畫」，就是期待在既有的良好基礎上，進一步加深台灣和歐盟的關係，一起打造具有韌性的民主同盟陣線，「讓我們一起努力，一起持續深化台灣和瑞典、歐盟的合作交流」。

瑞典 蔡英文

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