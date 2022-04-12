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跨黨立委拚外交 成立戰略共識會

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
民進黨立委何志偉（右三）12日號召成立「國會外交戰略共識會」，由藍委江啟臣擔任副會長。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
民進黨立委何志偉（右三）12日號召成立「國會外交戰略共識會」，由藍委江啟臣擔任副會長。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】外交戰略不分顏色，跨四黨立委成立共識會！民進黨立委何志偉12日召開記者會，號召跨黨派立委成立「國會外交戰略共識會」，由藍委江啟臣擔任副會長，其他會員包括綠委洪申翰、黃委邱顯智、台灣民眾黨立委賴香伶等多名立委。立法院秘書長林志嘉表示，未來可與國際智庫或NGO交流，院方也會在軟硬體上全力幫忙。

與國際智庫協作

國會外交戰略共識會12日正式成立，目標宗旨包括：第一、維持印太地區和平；第二、強化區域軍事合作、維持台海現狀；第三、加強台灣國際參與；第四、促進區域經貿、文化交流。該共識會將定期針對國際外交、經貿議題召開會議，近期也會再邀請國內外智庫舉辦研討會。而台灣青年未來也能參與拓展國際視野的活動。

何志偉說，國際情勢詭譎多變，需要一個跨朝野、跨黨派的平台讓立委進行討論協商，並產生一致性的訴求與對外政策，盼無論是哪一黨執政，都能夠整備出一體性的外交意見，未來也將不定期舉行座談會、與國外智庫連結，並產出著作、發表意見。

極權興起共面對

何志偉表示，面對俄烏戰爭的狀況，國際社會團結起來面對這場浩劫，台灣人也自發性送愛心物資，意味著台灣人團結促進和平的決心，顯示國民意識足以扭轉國際形勢。他也期待，台灣能在外交上有更多的突破，提高在國際上的聲量，並承諾將盡力維持印太區域的和平與穩定。

林志嘉則說，國會外交戰略共識會能跨黨派凝聚國家整體的共識，未來也可以與國際知名智庫、民間NGO、知名大學等組織彼此交流。他並舉例指出，緬甸軍政府對民生的摧殘、香港飽受中國壓迫與俄羅斯入侵烏克蘭等狀況。極權國家對民主「赤裸裸的霸權入侵」愈來愈明顯。

林志嘉強調，「過去大部分的協會都只針對單一國家，而這樣的戰略共識將會是國會外交突破一大壯舉」，將來可以針對外交戰略拓展得更廣。

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何志偉 林志嘉

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