輕症患者在家恐引社區擔憂 侯友宜：新北早就準備好

政府政策傾向讓輕症患者居家照護，不過可能會有同社區居民出現擔憂。新北市長侯友宜表示，沒有人願意確診，大家應該給予他們支持與鼓勵，新北也很早就在做居家照護，為的就是因應開放所帶來的挑戰與衝擊。

侯友宜說，Omicron與Delta、Alpha病毒的特性不一樣，更重要的因為大部分民眾已經打了疫苗，全世界趨勢也很清楚，中重症及死亡率都非常低，台灣這段期間也可以看到Omicron傳播力快，但輕症狀無症狀確診者占百分之99，中重症比例低。

侯友宜表示，清零是不可能的，一定要走到共存，所以要用4級照護來面對衝擊，那4級照護當中，居家照護便扮演最重要的關鍵角色，這也是為什麼新北長期都在準備居家照護，為的就是因應開放所帶來的挑戰與衝擊。

侯友宜說，像三重區就做得很好，他們之前在接受醫療居家照顧過程中，就開始跟轄區里長溝通，他相信沒有人願意確診，所以大家對確診者、居家隔離者要用包容、體諒、支持的態度來面對。

侯友宜表示，所以他們雖然是無症狀確診，但還是要讓他們待在家裡做好防疫、保持通風，希望大家一起面對這波挑戰，將疫情傷害降到最低，讓生活盡早恢復常態。

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