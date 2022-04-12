輕症患者在家恐引社區擔憂 侯友宜：新北早就準備好
政府政策傾向讓輕症患者居家照護，不過可能會有同社區居民出現擔憂。新北市長侯友宜表示，沒有人願意確診，大家應該給予他們支持與鼓勵，新北也很早就在做居家照護，為的就是因應開放所帶來的挑戰與衝擊。
侯友宜說，Omicron與Delta、Alpha病毒的特性不一樣，更重要的因為大部分民眾已經打了疫苗，全世界趨勢也很清楚，中重症及死亡率都非常低，台灣這段期間也可以看到Omicron傳播力快，但輕症狀無症狀確診者占百分之99，中重症比例低。
侯友宜表示，清零是不可能的，一定要走到共存，所以要用4級照護來面對衝擊，那4級照護當中，居家照護便扮演最重要的關鍵角色，這也是為什麼新北長期都在準備居家照護，為的就是因應開放所帶來的挑戰與衝擊。
侯友宜說，像三重區就做得很好，他們之前在接受醫療居家照顧過程中，就開始跟轄區里長溝通，他相信沒有人願意確診，所以大家對確診者、居家隔離者要用包容、體諒、支持的態度來面對。
侯友宜表示，所以他們雖然是無症狀確診，但還是要讓他們待在家裡做好防疫、保持通風，希望大家一起面對這波挑戰，將疫情傷害降到最低，讓生活盡早恢復常態。
疫情快報
▪【疫情專題】4月11日新增本土439例、境外移入191例 無病歿
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【整理包】這些國人常出遊的國家 撐過兩年疫情風雨「你好嗎」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言