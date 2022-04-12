波洛西解隔離 亞洲行受關注 外交部：一向積極推動邀訪

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）因確診新冠肺炎而推遲亞洲行，她即將結束隔離期，是否將訪亞洲備受關注；對於波洛西是否訪台，我外交部今表示，欣慰得知波洛西將結束隔離，我方一向積極推動邀訪工作，對於個案洽邀進度，會在最適當的時間說明。

據指出，波洛西原訂8日展開亞洲行，赴日本後訪台，預計10日抵台；但波洛西7日新冠肺炎檢測呈陽性，其幕僚表示，原計畫由波洛西率領前往亞洲的訪團行程延期。

波洛西於美東時間11日推文表示，檢測呈陰性，12日將結束隔離，但波洛西並未說明如何安排亞洲行。

外交部發言人歐江安今在例行記者會回覆提問指出，得知波洛西目前採陰且即將結束隔離，我方表示欣慰，也樂見她早日康復；至於外界關心波洛西的亞洲行，當然外交部與駐美代表處一向積極推動各項邀訪工作，但是對於個案的洽邀進度，依據外交慣例，會在與洽邀對象討論之後，在最適當的時間說明。

此外，美國拜登政府最快將在5月推出「印太經濟架構」，但路透日前報導引述消息人士說法，指美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）曾在一場與參院財務委員會成員的閉門會議上表示，美國政府目前不考慮讓台灣參與該計畫。

歐江安表示，美方自己有說明相關政策還沒決定，還在研議討論邀請參加的成員。

歐江安指出，希望能與美國持續深化台美經濟等各領域的夥伴友好關係，也希望能在印太地區持續推動相關經貿合作，更進一步推進台美的共同利益；外交部會與國內相關經貿單位持續致力和美國及區域夥伴加強合作，推動參與區域間的重要經貿合作相關對話，盼能透過相關合作促進區域的自由、開放、穩定與繁榮，這也符合印太經濟架構的政策目標。