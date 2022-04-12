基進慘了！刪Ｑ罷免日造謠「投票所出狀況」 中選會重罰

台中市選委會昨天公布會第124次委員會議紀錄指出，台灣基進組織部主任李兩蓁在立委陳柏惟罷免投票日當天，在臉書之貼文內容所稱「各投開票所陸續傳出狀況⋯監票！監票！去監票！一起去保護鄉親的自由」，涉嫌有煽動反罷免並影響投票人之投票行為，違反公職人員選舉罷免法第56條第2款之規定，予以裁處50萬元。

罷免投票日當天，對於李雨蓁臉書所言，台中市選委會當天回應，「掌握狀況一切正常，並未發現不法情事」。全案經民眾檢舉後，送交台中市選委會審議。

公職人員選舉罷免法第56條第2款明定，政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動。台中選委會指出，審議該案當天，經出席委員9人討論並為不記名投票，以5票贊成、4票反對決定裁罰，並決議本案經充分討論後，先行保留，請業務單位就法規之適用，請示中央選舉委員會意見。」

中選會3月16日回函後，台中市選委會在3月22日會議中確定，本案有違反公職人員選舉罷免法第56條第2款之規定，予以裁處50萬元。