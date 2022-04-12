華航塗裝去台灣意象？王國材證實3架貨機更動、飛美國

華航波音777F貨機「CARGO」字樣傳悄悄取消台灣圖案，交通部長王國材上午受訪表示，現在已有3架貨機更改塗裝，這些貨機會飛美國航線，後續塗裝會朝兼顧「可以飛得出去」與「避免跟中國大陸混淆在一起」的方向持續進行。

王國材說，之後其他貨機也可在兼顧識別度、可以飛出去的前提，再做一些塗裝改變，「現在的塗裝是可以兼顧這兩個方面」。

至於要再改裝幾架飛機，就留給華航來看。王國材表示，的確整個決定不容易，就留給華航繼續努力，等華航整個方案確定以後，再跟外界說明，

華航去年底將777F機隊飛機更改塗裝，維持貨運標誌「CARGO」企業標準色，但C字裏面藏有台灣圖樣，卻傳遭大陸杯葛，無法飛中港航線。行政院長蘇貞昌上周五在立法院答詢時也稱，「飛得出去很重要」，隨即傳出塗裝已去除台灣意象。