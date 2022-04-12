快訊

學生染疫停課標準放寬 陳時中：將以「班」為單位

華航塗裝去台灣意象？王國材證實3架貨機更動、飛美國

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
華航波音777F貨機「CARGO」字樣傳悄悄取消台灣圖案，交通部長王國材上午受訪表示，現在已有3架貨機更改塗裝，這些貨機會飛美國航線，後續塗裝會朝兼顧「可以飛得出去」與「避免跟中國大陸混淆在一起」的方向持續進行。記者周志豪／攝影
華航波音777F貨機「CARGO」字樣傳悄悄取消台灣圖案，交通部長王國材上午受訪表示，現在已有3架貨機更改塗裝，這些貨機會飛美國航線，後續塗裝會朝兼顧「可以飛得出去」與「避免跟中國大陸混淆在一起」的方向持續進行。記者周志豪／攝影

華航波音777F貨機「CARGO」字樣傳悄悄取消台灣圖案，交通部長王國材上午受訪表示，現在已有3架貨機更改塗裝，這些貨機會飛美國航線，後續塗裝會朝兼顧「可以飛得出去」與「避免跟中國大陸混淆在一起」的方向持續進行。

王國材說，之後其他貨機也可在兼顧識別度、可以飛出去的前提，再做一些塗裝改變，「現在的塗裝是可以兼顧這兩個方面」。

至於要再改裝幾架飛機，就留給華航來看。王國材表示，的確整個決定不容易，就留給華航繼續努力，等華航整個方案確定以後，再跟外界說明，

華航去年底將777F機隊飛機更改塗裝，維持貨運標誌「CARGO」企業標準色，但C字裏面藏有台灣圖樣，卻傳遭大陸杯葛，無法飛中港航線。行政院長蘇貞昌上周五在立法院答詢時也稱，「飛得出去很重要」，隨即傳出塗裝已去除台灣意象。

華航 王國材 航線

延伸閱讀

疫情升溫 王國材：做好防疫仍可觀光，雙鐵飲食規範不變

國內疫情升溫 王國材：防疫旅館量能充足

國旅券使用率56% 交長拍板4月底不延長

月底就到期 國旅券使用率不到六成 王國材：轉其他用途

相關新聞

華航塗裝去台灣意象？王國材證實3架貨機更動、飛美國

華航波音777F貨機「CARGO」字樣傳悄悄取消台灣圖案，交通部長王國材上午受訪表示，現在已有3架貨機更改塗裝，這些貨機...

基進慘了！刪Ｑ罷免日造謠「投票所出狀況」 中選會重罰

台中市選委會昨天公布會第124次委員會議紀錄指出，台灣基進組織部主任李兩蓁在立委陳柏惟罷免投票日當天，在臉書之貼文內容所...

被拱選桃園、雙北、高雄 趙少康回這5字

媒體先前報導，由於國民黨立委蔣萬安參選台北市長聲勢不如人意，深藍系統有意拱資深媒體人趙少康參選雙北，成為藍營最佳活棋。趙...

翁啟惠申誡案 監委提再審

中研院前院長翁啟惠因未誠實申報財產、未揭露可能利益衝突等情事，遭公務員懲戒委員會申誡，翁為求翻案三度向懲戒法院提出上訴都...

傳李鴻鈞將被提名監院副院長 府：無須過度臆測

媒體報導，蔡英文總統近期曾諮詢政壇重量級人士，其中針對監察院副院長懸缺，可望提名親民黨秘書長李鴻鈞，以展現總統超越黨派的...

政院昨設篩檢站 蘇貞昌：未再發現有同仁確診

行政院昨出現3名駕駛確診，副院長沈榮津和副秘書長何佩珊等人已安排居家隔離。行政院長蘇貞昌今天赴立法院備詢前受訪表示，祝福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。