被拱選桃園、雙北、高雄 趙少康回這5字

媒體先前報導，由於國民黨立委蔣萬安參選台北市長聲勢不如人意，深藍系統有意拱資深媒體人趙少康參選雙北，成為藍營最佳活棋。趙少康對此在臉書表示，包括雙北、桃園、高雄都有人勸進他參選，但他的理想還是「以蒼生為念」，無論誰選，最重要的還是以台灣利益為優先，讓老百姓有好日子過，這才是政治人最重要的目標。

對於國民黨主席朱立倫喊出年底選舉「六都要過半」，趙少康說，國民黨在新北、台中目前看起來沒問題，只要桃園跟台北市其中一都勝選就算達標；目前看來民進黨不急著派出台北市長人選，而是利用台北市副市長黃珊珊，操作成打蔣萬安的武器，所以蔣萬安要想想，怎麼把氣勢打起來。

至於桃園，趙少康說，黨中央看起來屬意立委呂玉玲，她有客家優勢、在地優勢、3任立委優勢，羅智強則有聲量優勢、空戰優勢，如果兩個人成功整合，能量會很嚇人，但要怎麼化解目前僵局，真的需要朱立倫多花一點心思。

趙少康表示，民進黨執政不負責任、欺騙選民、兩岸關係緊張、能源政策完全失敗，照理說國民黨應該被賦予很高的期待，為何支持度仍絲毫沒起色？原因就是國民黨還需要一個強大的目標，要問自己的核心主張是什麼？面對年輕人養不起孩子、買不起房子，民進黨做不到的事，國民黨要怎麼做到？把心思放在民眾身上，才有可能感動中間選民。

趙少康說，兩岸問題上，國民黨必須堅守「不亢不卑」的態度，被民進黨抹紅也必須大聲駁斥，像是處理香港問題把黎智英關起來、共機繞台、國際舞台打壓台灣，他都立即挺身譴責北京，如果北京沒理由的打台灣，當然要奮勇抵抗。

趙少康說，除了核心主張外，反省文化對國民黨同樣重要，現在國民黨內只要有人提出建言，就會被操作成內鬥或炮打黨中央，所以他一再強調「支持朱立倫、支持黨中央」，但國民黨要進步，要先讓人民相信國民黨的改革是認真的，才能重新取信於民。