政院昨設篩檢站 蘇貞昌：未再發現有同仁確診

行政院昨出現3名駕駛確診，副院長沈榮津和副秘書長何佩珊等人已安排居家隔離。行政院長蘇貞昌今天赴立法院備詢前受訪表示，祝福確診3位同仁身體健康、早日恢復，感謝相關同仁在政院開篩檢站，政院也提供快篩劑給需要同仁，昨天院內所有人員未再發現有人確診。

蘇貞昌今赴立法院施政報告並備詢。蘇貞昌表示，行政院是全國最高行政機關，他們會用較嚴謹態度維護相關需要作業，也呼籲國人還是要遵守指揮中心規範，趕快打疫苗，也做好相關因應，大家可同樣過正常生活。

由於無症狀確診病例增加，是否擬定好停課症狀指引？蘇貞昌表示，全球疫情之下，台灣能做出最好的成績，讓人民一直過正常生活，甚至上市櫃公司業績還是史上最高，這都非常不簡單。

蘇貞昌說，基於這樣的信心與經驗，這次病毒傳播快但症狀輕，99.6％都屬輕症或無症狀，國內又有充足藥品準備，還增加相關口服藥，也有足夠量能，相關停課措施等，指揮中心會朝逐步正常生活、維護學生受教權的方向來前進。