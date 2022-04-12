請大家放心！居家隔離後發文報健康 蔡英文居隔事件熱議度炸鍋

image source:總統府

文/蔡岳霖

總統蔡英文清明連假與家人官邸聚餐後，8號家人因為身體不舒服，去醫院篩檢後，確診為陽性，蔡英文也從8號起在官邸居家隔離，時至14日，根據當天下午以及10日進行篩檢結果，蔡英文皆為陰性，健康狀況也都維持良好，不過隨著疫情一路延燒，總統和總統府也受到影響，就在蔡總統居家隔離消息傳出之後，網路上輿論炸鍋，不少網友針對「蔡英文的居家隔離、元首的健康狀況」，熱議討論。

疫情燒進總統官邸！蔡英文居家隔離發文後 網友湧臉書「保重身體」



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/03/12~2022/04/10）統計調查，總統官邸居家隔離，光在4月0日當天，討論度來到4萬8,371筆創下近一個月來新高，除了總統府發言人張惇涵當日下午3點半記者會，正式對外宣布，總統即刻起官邸隔離至14日，再進行7天的自主健康管理，先帶起一波討論，當晚蔡英文也在臉書上報告，接獲通報後，快篩和PCR都是陰性，第一時間對外說明自己的採檢狀況，另外，也說明未來這幾天相關工作透過視訊會議等線上方式進行，不會受過多影響，並重申透過積極防疫、穩健開放的方式，建立起「新台灣模式」。總統與確診者接觸進行居家隔離，事情不容小覷，因此，再引起另一波熱議，不少網友也在臉書上留言「總統保重身體」「加油」「平安」湧入超過54萬人按讚，留言也破了3千3百多筆。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

坦言操作時緊張 蔡英文臉書照片快篩陰結果「請大家放心」

從4月8號開始，總統蔡英文就在官邸進行居家隔離，而在當天早上，總統蔡英文與行政院副院長沈榮津，曾一同出席活動，不過11日，傳出沈榮津也因為司機確診，得進行居家隔離。另外，總統府發言人張惇涵也再度出面說明，總統在4月8日下午，以及4月10日所進行的各項篩檢結果皆為陰性，蔡英文10日也主動在臉書，PO出照片證實自己快篩是陰性，身體狀況維持的很不錯，請大家放心，並指出自己在操作快篩時有點緊張，還針對快篩試劑價格昂貴的部分有進一步說明，政府團隊持續提升快篩試劑的量能和運用，04月12日也將瑞典國會議員來台訪團，進行視訊會議，繼續為台灣拚外交。

image source:FB/蔡英文

與蔡英文開會後 網友關心蘇貞昌、陳時中「自我健康監測」動向

也是因為總統蔡英文居隔期間，仍然在臉書持續發文，所以根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/04/08~2022/04/10)，總統蔡英文在官邸隔離後，網友探索概念也可以發現，「請大家放心」、「目前健康狀況良好」、「結果為陰性」等討論度也相當多，另一個包括因為總統在清明連假後與行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人，在官邸開了防疫會議，第一時間蘇貞昌、陳時中表示將「自我健康監測」至16日，到了當天晚上指揮中心發言人莊人祥宣布，因為全程配戴口罩，並保持適當社交距離，風險相對低，「可解除自我健康監測」，也引起網友討論。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月10日至2022年04月10日。