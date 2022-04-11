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蘇貞昌認華航台灣塗裝飛不出去 國民黨：肯定迷途知返

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會副主委林家興。圖／國民黨提供
國民黨文傳會副主委林家興。圖／國民黨提供

針對行政院院長蘇貞昌8日在立院公開承認2020年底納入台灣意象塗裝的華航貨機「飛不出去」。國民黨文傳會副主委林家興表示，蘇院長願意迷途知返、揚棄意識形態，認同國民黨在國際關係、在兩岸交流的務實主張，仍值得肯定。

林家興呼籲蘇貞昌，應謹記「飛得出去很重要」的七字箴言，為台灣做真正有用的事，莫再因意識形態濫用正名議題於文化體育、經貿金融交流等領域，不但搞小動作擾民，也更危害台灣走向國際的努力。

林家興指出，蘇貞昌親口證實改塗裝讓飛機飛不出去，充分證明民進黨政府推動「華航正名」淪為操弄意識形態、口惠而不實的「自嗨」騙局，民進黨政府不只應該向「死忠」的支持者們謝罪，更應該為濫用公帑、還可能造成航運不便向全國民眾道歉。

林家興表示，2020年交通部前部長林佳龍曾誇下海口要推華航正名，國民黨隨即奉上「華航正名倒數計時器」，沒想到727天後，林佳龍不僅出師未捷身先死，配合民進黨中央做運動還要被蘇院長打臉，讓林佳龍甚至整個民進黨政府的信用大打折扣。

林家興批評，蔡政府喜歡亂抹在野黨是中共同路人，但當政府自己的倒行逆施讓台灣飛機飛不出去，2018年推東奧正名差點影響運動員為國征戰的機會，最後讓臺灣民眾權益受損、阻礙臺灣走向世界的，根本就是蔡政府自己。

林家興呼籲，所有蔡政府官員應學習蘇院長難得的務實，放下在無關政治的文化體育、經貿金融等民間交流搞意識形態跟小動作的壞習慣，尤其當前國內民生物價飆漲、變種病毒疫情爆發，民眾無不人心惶惶的時刻，請蔡政府應務實解決民生問題，國民黨也會繼續強力監督、為民發聲。

民進黨 華航 國民黨

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