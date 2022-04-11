立院初審 老舊大樓逾期未設管委會 每戶最高罰20萬

城中城大火燒出老舊大樓公安疑慮，立法院內政委員會今天初審通過「公寓大廈管理條例」部分條文，以及「消防法」、「建築法」修正草案，增訂凡被認定有危險的公寓大廈，一律限期成立管委會或推選管理負責人，屆期未成立者，每戶最高可處20萬元，可按次處罰。

為強化公共安全，行政院提案修法，增訂公寓大廈如未成立管委會或推選管理負責人，經地方政府認定有危險之虞，不論屬「公寓大廈管理條例」施行前或施行後已取得的建造執照，均應限期成立管委會或推選管理負責人並辦理報備。

初審條文明定，地方政府應輔導或委託專業機構，輔導公寓大廈成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備。若因故未能在期限內成立並辦理報備者，地方政府可視實際狀況展延一次，並不得超過一年。

在罰則的部分，草案明定，經通知、輔導等程序後，逾期仍未成立管理組織並辦理報備的危險公寓大廈，將按每一專有部分進行裁罰，可處區分所有權人4萬元以上、20萬元以下罰鍰，並限期辦理，屆期仍未辦理者，可按次處罰。

若經處罰後仍未依規定成立管委會或推選管理負責人者，必要時，由地方政府指定住戶一人為管理負責人，其任期至成立管委會、推選管理負責人或互推召集人為止，以利辦理相關公共安全事項，確保居住品質。

內政部次長花敬群先前表示，修法後罰則調整為，每一戶罰4萬元以上、20萬元以下，看起來雖比現行30萬元來得低，但過去是罰整個社區，這次是罰每一戶，整體罰則是提高的。

朝野立委關注，「危險之虞」標準如何認定？營建署長吳欣修表示，過去曾「快篩」有結構疑慮者、像城中城大樓已專案處理的、或有公共消防檢查不合格，屢次要求但未獲改善，這些不良紀錄的公寓大廈都會被列入，這三類加起來比例不少。至於「限期」成立管委會指多久，待修法公告後，會與地方政府開會訂定。

此外，內政委員會也初審通過「消防法」第9條，明定所有歇業或停業場所，仍應定期檢修消防安全設備，並依規定期限報請場所所在地主管機關審核。