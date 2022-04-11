監委為翁啟惠提再審 趙永清：希望司法院尊重監院調查

中研院前院長翁啟惠因未誠實申報財產、未揭露可能利益衝突等情事，遭公務員懲戒委員會申誡，翁為求翻案三度向懲戒法院提出上訴都遭駁回，今天監委王幼玲、浦忠成、趙永清及高涌誠舉行記者會，宣布將為翁啟惠向懲戒法院提起再審，監察院也提出新的調查報告；曾參與彈劾翁啟惠的監委王美玉則說，她沒有評論。趙永清則表示，他希望司法院能尊重監院的調查。

監察院為了受理翁啟惠要求提出「再審」的陳情，監察院會今年3月8日通過「監察法施行細則」第14條之1修正草案，提供被懲戒的當事人救濟機制。王幼玲說，適用機制必須符合兩道關卡，第一是審查委員會認為有新事實、新證據的可能，才會指派委員進行再審調查報告，採合議制。第二是再審調查報告出爐後，仿照通過彈劾案的規模組成再審調查委員會，由9到13人表決，「所有過程透明，過程機制相當嚴謹。」

這次翁啟惠的再審調查報告，由監委13比0全數通過，王美玉沒有參加。高涌誠則表示，他不能代替王美玉發言，但就他所知，王美玉不認為陳述人所提內容值得進行再審調查，維持一慣認知。

高涌誠說，外界好奇監院如今提出再審，是否認為原來的彈劾有錯？但他表示，原先的時空背景，已盡調查所能提出證據資料，現在有新事證認為當時的證據不足，不一定代表過去的彈劾有錯，因此「監察法施行細則」第14條之1才指出，這是廣泛的糾錯機制，「不一定是前面的錯」。

趙永清表示，現在施行細則修改，監察院態度一致，「出去的文就是這一份」，因為找到新證據，又通過審查會，文中有提到希望懲戒法院能夠尊重「原提案單位」，他認為憲政機關彼此要相互尊重，希望這件事有圓滿的結果。

關於利益衝突等事項，浦忠成、趙永清、高涌誠認為，根據中研院2012年8月14日施行的「利衝處理原則」，該規定未區分行政職與學者身分，翁啟惠有創作人身分，創作人技術移轉與其擔任院長職務無關，翁啟惠已依當時規定填寫利益衝突揭露表格，當時的規定沒有要求創作人要揭露單純的持股，中研院研管會利益衝突揭露表規定不明確、規定文字有所爭議情況下，不應該歸責於填表人。

監委也認為，原確定判決就其未依法據實申報財產及未揭露可能發生利益衝突的情事部分，經監察院調查、綜合判斷後，均有足以推翻原確定判決的新事證及新事實，原確定判決申誡的基礎已不存在，應透過監院提出再審以資救濟。

對於外界解讀翁啟惠案因馬系監委與英系監委解讀不同，導致藍綠紛爭？趙永清說，他知道外界會用藍綠解讀，但翁啟惠不是政治人，是國際知名科學家，翁啟惠被任命也是前總統馬英九時代，希望外界不要用太政治的角度來看，而是平心靜氣檢視事情的本質和事情過程及內涵。

趙永清也說，翁啟惠一而再、再而三爭取清白，「相信是有他的道理」。訴願委員會、國稅局及中研院，有很多討論論述，其實都支持翁啟惠，監察院必須仔細評量陳述人是否受到不公平對待，「無關馬系、英系或哪個黨派，監察院每個委員都是無黨籍。」