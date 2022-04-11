確診飆升 民眾黨批：防疫碰到綠營就轉彎

民眾黨今天指出，台灣每天確診數字不斷飆升，但防疫政策一遇綠營就轉彎，甚至還可以自己選擇隔離天數，自主監測還可以自主解除，這樣的雙標，真的是「綠能、你不能」的最佳典範。

民眾黨指出，從微解封、類普篩到類共存，近一年來政府的表現宛如「類政府」，不只重新定義停電和隔離，更為了掩飾防疫失靈，創造無數新名詞。

民眾黨表示，新冠肺炎宛如一面照妖鏡，到底誰專注防疫、誰在拚選舉，民眾看得一清二楚，指揮中心動輒使用「微」、「類」、「愛」閃爍其詞，拋出片面數據自圓其說，但每天不斷上升的確診數，戳穿了這些文青式語言，更凸顯出政府的雙標與傲慢。

民眾黨指出，民進黨政府能不能先自己喬好立場，再對外欺騙社會大眾？這些推陳出新的名詞，違背了「科學防疫」的意涵，喊著動態清零的同時，又說是類共存，難怪被外界質疑是「政治防疫」。

民眾黨表示，民眾不需要一個「類政府」，而是希望無論什麼政策都能有所遵循、不用亂猜，我們認為，政府不能再手忙腳亂，應以開放心胸接納各界建言，認真傾聽民眾心聲，為了民眾安定的生活，政府不能再「類」了。