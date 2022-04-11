監察院為翁啟惠提再審 蔡易餘：支持平反、捍衛名譽

中研院前院長翁啟惠因未誠實申報財產、未揭露可能利益衝突等情事，遭公務員懲戒委員會申誡，為求翻案，去年他以監察院新提出的調查報告提出上訴。懲戒法院去年請監察院提答辯狀，監院卻回覆兩份看法完全相左的意見書，懲戒法院今年1月20日駁回翁上訴。今天監委王幼玲、浦忠成、趙永清、高涌誠舉行記者會，宣布將為翁啟惠向懲戒法院提起再審。

民進黨立委蔡易餘指出，監察院長陳菊開討論會議，取得共識，希望建立一個「監察院自我糾錯機制」。因為過去，監察院只要彈劾案通過，當事人就沒有機會平反，即使事後被證明是有誤的彈劾案。「所以支持他繼續聲請平反，為自身的名譽捍衛，也希望他能在司法程序中獲得平反，將真實發生事件讓人民知道。」

蔡易餘說，翁啟惠是台灣頂尖的生化科學家，翁院長的研究專長包含醣蛋白、醣晶片、醣探針和分子疫苗，但同時2016年總統大選最無辜的受害者，翁院長已被多方證明「清白」，不只刑事部分判決無罪，監察院廉政委員會也已撤銷裁罰，國稅局更認定並無逃漏贈與稅。

蔡易餘表示，司法上的判決並沒有等同監察院對翁啟惠身為公務人員的審判結果，公懲會認定的2項缺失都在監察院的委員會中「還了翁啟惠清白」。其中，財產申報不實部分，訴願委員會相繼撤銷翁啟惠3次、總金額270萬元裁罰；廉政委員會則認定「無具體事證認定翁啟惠違反利益衝突迴避法規。」翁啟惠也根據委員會的決定，以此當新事證向公懲會提出再審請求，但遭駁回。

蔡易餘指出，三位監察委員在進行調查，從法規上釐清爭議，最後調查報告認為「委員會的決議理應有對彈劾文的拘束力」。上面因「事證變更」完全沒有理由再彈劾翁啟惠，並依法提供懲戒法院參考，作為一個因冤枉而受到彈劾、且在嗣後程序中受到不公平對待的人，翁院長是合法合理提起陳情。