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未誠實申報財產翁啟惠要翻案 監察院修法向懲戒法院提再審

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
中研院前院長翁啟惠。圖／聯合報系資料照
中研院前院長翁啟惠。圖／聯合報系資料照

中研院前院長翁啟惠因未誠實申報財產、未揭露可能利益衝突等情事，遭公務員懲戒委員會申誡，為求翻案，去年他以監察院新提出的調查報告提出上訴。懲戒法院去年請監察院提答辯狀，監院卻回覆兩份看法完全相左的意見書，懲戒法院今年1月20日駁回翁上訴。今天監委王幼玲、浦忠成、趙永清、高涌誠舉行記者會，宣布將為翁啟惠向懲戒法院提起再審。

監委表示，監察院力促建制「正當法律程序」的監察制度，監察院會今年3月8日通過「監察法施行細則」第14條之1修正草案，盼填補現行懲戒確定判決後，監察院提起再審之訴相關規範缺漏，完善程序和救濟機制，發揮全力保護功能，提供當事人要求再審調查的需求。

監委表示，翁啟惠一再向監察院陳情，「不平則鳴」可以理解，監院隨後成立專案小組研究如何糾錯，並密集舉行會議，從去年9月起就密集會商，今年3月8日通過修改「監察法施行細則」，機制建立後，翁啟惠馬上到監察院陳情，希望還公道。監院教育及文化委員會認為的確有再調查必要，4月6日針對翁啟惠陳情，通過「因發現新證據及新事實，監察院將據此向懲戒法院聲請再審。」

監委也說，修法是開一扇窗，讓名譽受損的人都可以陳情，再重新調查。

民進黨立委蔡易餘也公開聲援，指翁啟惠3度提出再審但遭駁回，如今監察院長陳菊舉行討論會議，取得共識，希望建立一個「監察院自我糾錯機制」。過去監察院只要彈劾案通過，當事人就沒有機會平反，即使事後被證明是有誤的彈劾案。所以他支持翁啟惠繼續聲請平反，為自身的名譽捍衛，也希望翁啟惠能在司法程序中獲得平反，將真實發生事件讓人民知道。

監察院 翁啟惠 彈劾案

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