辱罵風波致歉 柯文哲：今後檯面上下罵人要分開

台北市長柯文哲日前辱罵黨中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，傳出一度讓賴香伶委屈得當場飆淚。原本表示私下道歉的柯，昨天也在臉書公開道歉。柯文哲今天說，「老實講，我私底下罵人罵得更兇，我常常就是太一致，在管理的場合，你不能像...就是檯面上與檯面下，還是要分開一下，自己會改進。」

對於飆罵中評會主委引發失言爭議，柯文哲昨天公開在臉書道歉，柯文哲今天在防疫記者會也被問及道歉一事，柯說，「那個道歉是這樣，我常常就是太一致，不管人前人後，怎麼講，(笑)....就是太自然了，人家也跟我講，檯面上檯面下還是要分開一下，這還是會改進」。

柯文哲也自爆，老實講，「我私底下罵人罵得更兇，但是這樣，在管理的場合，你不能像...就是檯面上與檯面下，還是要分開一下，我自己還是要改進。」