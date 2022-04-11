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藍質疑快篩劑太貴有人發國難財 籲政府免費供國人使用

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立院黨團今舉行「快篩劑PCR天價黑幕重重 妨礙防疫」記者會。記者余承翰／攝影
國民黨立院黨團今舉行「快篩劑PCR天價黑幕重重 妨礙防疫」記者會。記者余承翰／攝影

國內疫情急速延燒，快篩試劑需求量大增，國民黨立院黨團今舉行「快篩劑PCR天價黑幕重重 妨礙防疫」記者會，質疑快篩試劑市場價格偏高，是否有不肖商人乘機哄抬物價，大賺黑心錢、發國難財？且去年7月28日財政部關務署公告實施進口快篩試劑有免關稅措施，為何國內販售的快篩試劑仍比歐洲國家貴到2至3倍？疫情指揮中心必須說明清楚。

國民黨團提出三項具體主張：一，請公平會介入調查，查清楚價格不合理是否涉及聯合行為？並追究相關責任。另外廠商有無哄抬價格，請檢調依法查處；二，一個月內，公平會、衛福部如未積極處理，國民黨團將向監察院告發，請監察院介入調查，以利推動防疫作為，確保全民健康權益；三，快篩試劑及PCR試劑國內產量如有不足，請衛福部盡速檢討開放進口，以符合防疫實際需求。

國民黨團總召曾銘宗指出，根據「防疫紓困條例」第12條：「哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，處五年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。」快篩試劑和PCR價格這麼高，國人已經忍受2年，政府該是積極介入的時候，包括檢調、公平會、衛福部請拿出魄力，積極調查。

國民黨團書記長萬美玲表示，疫情指揮中心宣稱，未來在疫情期間將朝向病毒共存，生活常態化模式。而學生發生染疫個案後，動輒大規模停課，疫情指揮中心提出「以快篩取代停課」計畫。但每個學校人數不一，人數龐大，購買快篩試劑的經費將從何而來？

萬美玲說，歐洲國家如英國、德國是由政府購買快篩試劑，供民眾在家使用。反觀蔡政府在快篩試劑的發送上標準不一，如基隆市是由疫情指揮中心撥發給民眾使用，有些縣市則是局部公費發放，但大多數縣市則由民眾自行購買快篩試劑。萬美玲質疑，難道發送快篩試劑也有分藍綠縣市嗎？

萬美玲進一步指出，市場上快篩試劑的售價，各家品牌販售價格有所不同，一劑裝的快篩試劑約在300元，5劑裝的快篩試劑平均每劑360元，相較於歐洲國家快篩試劑價格，相同品牌在德國每劑100元，新加坡每劑100元至130元，南韓則140元台幣，顯然台灣售價偏高許多。

萬美玲表示，還有陪病者的PCR價格也相當的高，而各醫院收費標準也不一。例如北市聯醫免費、中國醫大醫院5500元，這對民眾也是不小的開銷。國民黨團呼籲蔡政府，無論是再開放第二位陪病家屬公費支付PCR，還是自費PCR，在價格上必須全國統一標準，做到合理、公開、透明。

衛環委員會召委林為洲強烈要求疫情指揮中心成立快篩試劑國家隊，現在防疫進入下一個階段，Omicron傳播力超強，1人可傳播平均16人左右，每千人確診將讓1萬6千人感染，每天將有16萬人必須隔離。倘若政府能盡速成立篩試劑國家隊，免費供國人使用，是這個階段防疫最重要的課題。

林為洲表示，國內現在有5家廠商可以製造、生產快篩試劑，政府應該盡速徵用，降低價格，讓國人可以非常方便居家自主快篩，這才是面對傳播速度快的Omicron病毒，最好的防禦武器。

快篩 疫情 國民黨

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