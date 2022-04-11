行政院副院長沈榮津司機確診 政院餐廳加強消毒
今天傳出行政院副院長沈榮津的司機確診，沈榮津正在隔離中，對此，行政院官員表示，沈榮津身體狀況無恙，但確實因司機確診正在隔離中。行政院正在召開相關會議，稍後將對外說明，行政院餐廳今天也加強清潔。
行政院發言人羅秉成表示，行政院有一名駕駛同仁於10日自行至醫院採檢後，當天下午經通知為陽性。行政院接獲該同仁通報後，即啟動自主應變防疫機制，立刻採檢該同仁日常密切接觸者，經採檢後，另有兩名駕駛同仁也確診陽性。
羅秉成指出，確診者之密切接觸者包括副院長沈榮津、副秘書長何佩珊，兩位首長接獲通知後皆已居家隔離中，目前均無症狀，且經PCR採檢後均為陰性。此外，兩位首長之隨扈、辦公室同仁，以及院內其他駕駛及清消人員等共35人目前快篩皆呈陰性，進一步的疫調，由衛生單位進行中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言