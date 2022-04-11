行政院副院長沈榮津司機確診 政院餐廳加強消毒

新北市立委余天今日宣布將參選民進黨新北市黨部主委一職，挑戰現任主委何博文。黨內人士分析，何博文棄選議員連任後，被解讀是準備挑戰板橋區立委，所以在板橋有立委席次的英系、蘇系皆希望由余天去搶下何博文的位置，讓他失去主舞台。不過地方人士認為，余天事務繁忙，不太接受媒體採訪也不跑攤，若當選未必能為年底選戰加分。

2022-04-11 11:58