快訊

30多歲女中症「只打一劑、無慢性病史」 累計中重症有15人

行政院副院長沈榮津司機確診 政院餐廳加強消毒

攝影中心 / 記者邱德祥／台北即時報導
今天傳出行政院副院長沈榮津的司機確診，沈榮津正在隔離中，對此，行政院官員表示，沈榮津身體狀況無恙，但確實因司機確診正在隔離中。行政院正在召開相關會議，稍後將對外說明，行政院餐廳也加強清潔。記者邱德祥／攝影
今天傳出行政院副院長沈榮津的司機確診，沈榮津正在隔離中，對此，行政院官員表示，沈榮津身體狀況無恙，但確實因司機確診正在隔離中。行政院正在召開相關會議，稍後將對外說明，行政院餐廳也加強清潔。記者邱德祥／攝影

今天傳出行政院副院長沈榮津的司機確診，沈榮津正在隔離中，對此，行政院官員表示，沈榮津身體狀況無恙，但確實因司機確診正在隔離中。行政院正在召開相關會議，稍後將對外說明，行政院餐廳今天也加強清潔。

行政院發言人羅秉成表示，行政院有一名駕駛同仁於10日自行至醫院採檢後，當天下午經通知為陽性。行政院接獲該同仁通報後，即啟動自主應變防疫機制，立刻採檢該同仁日常密切接觸者，經採檢後，另有兩名駕駛同仁也確診陽性。

羅秉成指出，確診者之密切接觸者包括副院長沈榮津、副秘書長何佩珊，兩位首長接獲通知後皆已居家隔離中，目前均無症狀，且經PCR採檢後均為陰性。此外，兩位首長之隨扈、辦公室同仁，以及院內其他駕駛及清消人員等共35人目前快篩皆呈陰性，進一步的疫調，由衛生單位進行中。

今天傳出行政院副院長沈榮津的司機確診，沈榮津正在隔離中，對此，行政院官員表示，沈榮津身體狀況無恙，但確實因司機確診正在隔離中。行政院正在召開相關會議，稍後將對外說明，行政院餐廳也加強清潔。記者邱德祥／攝影
今天傳出行政院副院長沈榮津的司機確診，沈榮津正在隔離中，對此，行政院官員表示，沈榮津身體狀況無恙，但確實因司機確診正在隔離中。行政院正在召開相關會議，稍後將對外說明，行政院餐廳也加強清潔。記者邱德祥／攝影

行政院 居家隔離 羅秉成

延伸閱讀

4月11日疫情整理包／新竹縣+12多條傳播鏈 台灣虎航機師傳確診

沈榮津被隔離 總統府：8日蔡英文同台皆配口罩風險低

沈榮津被隔離 總統府：8日蔡英文同台皆配口罩風險低

司機確診！行政院副院長沈榮津隔離中 政院將快篩

相關新聞

藍質疑快篩劑太貴有人發國難財 籲政府免費供國人使用

國內疫情急速延燒，快篩試劑需求量大增，國民黨立院黨團今舉行「快篩劑PCR天價黑幕重重 妨礙防疫」記者會，質疑快篩試劑市場...

接見旅遊業代表 賴清德：疫情期間大家辛苦了

副總統賴清德今天上午接見「中華民國旅行商業同業公會全國聯合會暨中華民國旅行業品質保障協會」成員，他強調，政府一直都和旅遊...

余天參選新北市黨部主委 黨內出現反彈聲浪

新北市立委余天今日宣布將參選民進黨新北市黨部主委一職，挑戰現任主委何博文。黨內人士分析，何博文棄選議員連任後，被解讀是準備挑戰板橋區立委，所以在板橋有立委席次的英系、蘇系皆希望由余天去搶下何博文的位置，讓他失去主舞台。不過地方人士認為，余天事務繁忙，不太接受媒體採訪也不跑攤，若當選未必能為年底選戰加分。

立院審查公保新制 銓敘部：個人帳戶制不需要再做年改

立法院司法及法制委員會今天審查「公教人員保險法部分條文修正草案」、「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」，並進行詢答。...

東南水泥拆除作業壓毀高壓電塔 監委要查

高雄市東南水泥公司於本月1日在左營區進行水泥儲存槽拆除作業，但承包商炯德營造公司疑未依計畫拆除水泥儲存槽，引發水泥槽非預...

藍白合幻滅讓北市長三腳督漸成形？ 蔣萬安兩大隱憂浮現

年底台北市長之戰，藍白合不合屢成政壇話題，藍白各稱雙方沒關係，儼然有競無合。民進黨台北市議員許淑華勸國民黨，記取民進黨與柯文哲合作的教訓，柯拿到政治籌碼後，開始回頭猛攻，當時民進黨慘遭柯裂解，一度重創，國民黨若不自覺，未來衝擊恐不小，藍白合幻滅了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。