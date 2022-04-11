接見旅遊業代表 賴清德：疫情期間大家辛苦了

副總統賴清德今天上午接見「中華民國旅行商業同業公會全國聯合會暨中華民國旅行業品質保障協會」成員，他強調，政府一直都和旅遊業站在一起；期許業界與政府一起努力，利用各式管道行銷台灣，共同振興台灣國內旅遊。

賴清德致詞時首先代表蔡英文總統歡迎訪賓前來總統府。他說，在這波疫情中，旅遊業界非常配合政府政策，協助政府進行各項防疫措施。事實上，這波疫情影響了全世界，而在諸多受影響的產業中，旅遊業可說是相當辛苦的行業，「大家辛苦了」。

賴清德說，政府一直都跟旅遊業站在一起。在蔡總統指導之下，行政院長蘇貞昌提出了振興方案、紓困方案，也啟動了各項協助措施，包括旅行業員工薪資、營運成本的補貼等，針對觀光產業投入的紓困及振興經費，截至目前已超過400億元，就是希望協助大家度過難關。

賴清德表示，為了活絡台灣經濟，政府也推動振興三倍券、五倍券，希望透過這些措施，除了協助觀光產業發展，也吸引民眾在國內旅遊。他提到，他曾帶外賓參訪阿里山特富野古道及「至善釣蝦場」，除了與駐台使節一起體驗台灣在地特色的休閒活動，也了解台灣山林之美。此外，他也曾與台灣千里步道協會執行長周聖心、作家小野一起走訪台灣的古道，就是希望大家在這波疫情下，能重新發現、體驗台灣之美。