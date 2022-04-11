余天參選新北市黨部主委 黨內出現反彈聲浪

新北市立委余天今日宣布將參選民進黨新北市黨部主委一職，挑戰現任主委何博文。黨內人士分析，何博文棄選議員連任後，被解讀是準備挑戰板橋區立委，所以在板橋有立委席次的英系、蘇系皆希望由余天去搶下何博文的位置，讓他失去主舞台。不過地方人士認為，余天事務繁忙，不太接受媒體採訪也不跑攤，若當選未必能為年底選戰加分。

何博文日前宣布不競選議員連任，將交棒給服務處主任黃淑君，看似有意挑戰2024年立委選戰，不過目標是板橋東區的英系羅致政還是板橋西區的蘇系張宏陸仍未確定，但雙方都感受到極大壓力。

據了解，近期各派系之間已在討論要推派人選出來跳站何博文，包括張宏陸、立委吳琪銘、前議員林秀惠、議員周雅琳姊姊周雅淑都被點名。不過由於對手是強敵何博文，大家認為擁有全國知名度的正國會余天勝算最高，所以余天宣布參選後，其他派系可能就會有默契不再推派人選。

不過黨內人士認為，民進黨傳統向來是傳承給年輕人，且余天演藝事務繁忙，平常不跑攤，也不大接受媒體訪問，新北市議員、里長多有抱怨，若余天當選，對民進黨在新北市年底選戰未必能夠達到加分作用。

不具名新北市民進黨議員表示，如果余天登記參選是因為派系利益之間的交換，將很難形成黨員支持者的普遍性認同，也不會支持這樣的作法，尤其他挑戰的是在任內相當認真的新北市議員何博文。

該議員認為，市黨部主委不應成為利益交換或是黨派私利交換的工具，這個位置應該是要為年底選戰負責任輔選的重要位置。