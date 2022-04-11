打3劑疫苗後感染Omicron的症狀期是4.4天 打兩劑8.3天

每日郵報報導，倫敦國王學院的科學家在英國Omicron變種病毒爆發期間、研究62,000名接種疫苗的人士發現：接種三劑疫苗後感染Omicron的話，症狀持續4.4天，短於接兩劑疫苗的8.3天，大約只有一般感冒7到10天的一半。

對於接種了加強針的人，感染Omicron的症狀比感染Delta少3.3天。後者在打三劑疫苗之後持續約7.7天，但如果只接種兩劑疫苗，症狀將持續9.6天。

研究結果表明，隨時間推移，新冠𧶘拇的毒性正在降低，而且接種加強針可大大縮短有症狀期間。

在澳洲墨爾本的迪肯大學流行病學系主任Catherine Bennett受訪表示：「每次增強免疫力，即使不足以免於感染，也有助於更快克服症狀。如果你接種疫苗，就不必忍受同樣長的症狀期。」