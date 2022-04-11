立院審查公保新制 銓敘部：個人帳戶制不需要再做年改

9日大甲媽遶境與北港武德宮進香，都發生暴力事件，警車被開走，警員被推擠倒地，這似乎成為台灣宗教活動的日常，近年來，宮廟文化發展變調，宗教活動或成為黑道展現實力的舞台，或成為幫派宣示地盤的秀場，宗教自由無限上綱的結果，就是一般民眾日常生活遭嚴重干擾，會演變至此，政治人物的背書，間接成為幫兇，主管機關不作為，才是宮廟文化走偏的主因。...

2022-04-11 10:50