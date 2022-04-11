立院審查公保新制 銓敘部：個人帳戶制不需要再做年改
立法院司法及法制委員會今天審查「公教人員保險法部分條文修正草案」、「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」，並進行詢答。對於新制上路後是否會再面臨財務缺口甚至年金改革，銓敘部部長周志宏表示，個人帳戶制不需再年改，累積金額都看得到，不受「確定給付制」提撥不足的影響。
會中多位立委針對基金管理會規畫設置的保守型、穩健型、積極型及人升周期基金等四種投資標的提出質疑，以及基金是否委外操作，周志宏回應，初期由退撫基金管理，規模達到一個程度才會委外。國民黨立委曾銘宗則建議舉行公聽會蒐集專家意見，主席黃世杰裁示，下周將召開公聽會。
民進黨立委陳歐珀詢問，公務人員是否能先結算現有年資再加入新制？黃世杰也詢問，是否有舊制轉新制的空間？周志宏表示，本來新制實施就會有影響，再開放讓舊制帶槍投靠新制，3年內估算下來就有500多億的影響，匯兌現有基金財務造成重大負擔，少收入又多支出，政府更需要撥補。
此外，民進黨立委周春米詢問公務人員兼職問題，周志宏表示，未來會採原則禁止還是例外開放，或是原則開放、例外禁止，社會上都有不同聲音，但以政府來講，還是希望公務員先專心於本位的職務，在一定範圍內再例外開放，等公聽會之後會聽到更多意見。
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