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國防部：不建第二座長程預警雷達 不買美退役艦艇

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防、司法及法制委員會今舉行聯席會議，審查「妨害兵役治罪條例部分條文修正草案」，國防部副部長柏鴻輝（右）列席備詢。圖／取自立法院直播畫面
立法院外交及國防、司法及法制委員會今舉行聯席會議，審查「妨害兵役治罪條例部分條文修正草案」，國防部副部長柏鴻輝（右）列席備詢。圖／取自立法院直播畫面

國防部上午在立法院澄清兩項美方軍購傳聞，國防部副部長柏鴻輝說，我國沒有要興建第二座長程預警雷達；國防部戰規司長李世強則說，經評估我國不採購美方近期退役包括濱海戰鬥艦的除役艦艇。

立法院外交及國防、司法及法制委員會今舉行聯席會議，審查「妨害兵役治罪條例部分條文修正草案」。國民黨立委廖婉汝質詢時表示，台灣有無需要興建第二座長程預警雷達？柏鴻輝表示，沒有；確定不會。過去原始規畫兩座，但台灣現在沒有這個需求。

國民黨立委陳以信質詢則表示，美國今年有廿餘艘如濱海戰鬥艦等艦艇將除役，我國曾在2014年對美採購兩艘退役的派里級艦，我方是否有相關購艦計畫？或仍將以國艦國造為主？

柏鴻輝表示，國防部會因應敵情滾動式修正，但國艦國造是我國既定政策，今天美國或其他國家是否有剩餘物資？對我國有沒有幫助？仍然需要評估。

但李世強進一步表示，針對美方的除役艦艇，美國將之除役就代表維持費用連美軍都維持不下去，這個部分我方有作評估，目前沒有納入這個選項。

國防部 美國 立法院

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