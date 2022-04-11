東南水泥拆除作業壓毀高壓電塔 監委要查

高雄市東南水泥公司於本月1日在左營區進行水泥儲存槽拆除作業，但承包商炯德營造公司疑未依計畫拆除水泥儲存槽，引發水泥槽非預期方向倒塌，壓毀鄰近高壓電塔，造成高鐵、台鐵運輸中斷，上百班列車班次受影響。監察委員林國明、張菊芳、王麗珍今天表示，承包商未依計畫拆除東南水泥廠水泥儲存槽，導致工安事件，造成雙鐵運輸中斷，影響清明連假旅客權益，將申請自動調查。

林國明、張菊芳、王麗珍透過新聞稿指出，東南水泥公司委託之承包商炯德營造公司發生拆除事故已非首次，去年11月就曾因作業不慎發生拆除物倒塌意外，並造成1名工人死亡事件，短短4個月又再次發生類似意外，業者顯未記取教訓，仍便宜行事，導致這次工安事件。

監委質疑，相關主管機關就本案施工計畫之審核及監督，有無善盡權責，督促業者依照施工計畫執行拆除，事先通報鄰近拆除範圍之高鐵、台鐵及台電公司等單位，並制定相關防護計畫，避免拆除過程影響該等設施運作，有無行政疏失？又為避免類此工安事件發生，相關主管機關有無研擬相關因應改善措施作為，實有深入瞭解之必要。