蔣中正74歲生日 警備總部竟用偵辦雷震匪諜案當祝壽禮

「雷震事件」是1960年代喧騰一時的白色恐怖案件。上週於中正紀念堂開展的「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」常設展，展中展出一份說明警備總部打算送給前總統蔣中正的祝壽禮品，竟是偵辦雷震匪諜案的成果，令人感慨。

當時老蔣總統準備三度連任總統，雷震與在野人士李萬居、郭雨新、高玉樹等人共同連署反對，並於「自由中國」雜誌發表「敬向蔣總統作一最後的忠告」等多篇文章反對，並準備籌組「中國民主黨」。1960年9月4日，警備總司令部以涉嫌叛亂罪將雷震與劉子英、馬之驌、傅正等人逮捕，並隨後在軍事法庭上以「為匪宣傳」、「知匪不報」罪名判處雷震十年徒刑、停刊「自由中國」。

展中這份文件由台灣警備總司令政治部發出，日期為民國49年10月20日。文件中表明這是「國軍慶祝總統七秩晉四華誕活動」，奉總司令副總司令指示，「雷案及一年來偵破匪諜案成果應為祝壽禮品，呈獻雷案列於最先，強調其價值。」意為將雷震案與這一年偵破的匪諜案當作蔣中正74歲壽禮，蔣總統的生日就在11天後的10月31日。

雷震早年留學日本，專攻憲法，畢生為自由人權與民主憲政奮鬥不懈。其所創辦的「自由中國」雜誌深深影響台灣的黨外運動。他在1949年國共內戰情勢危急時力主「民主反共」，獲當時已下野的蔣中正支持。沒想到蔣中正重獲美國支持後轉向強人政治，兩人關係轉為緊張對立。