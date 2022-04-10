高雄市再添1國小停課 自主健康管理者不可到補習安親班

高雄市繼苓雅區兩所國小停課後，今晚前鎮區一所國小也因有確診個案，1個高年級班級師生停課居隔，5個班級師生自主健康管理。

高雄市府防疫記者會今天下午才宣布，目前高市有2兩國小全校停課，另有20個班級停課，居隔人數879人，自主健康管理達2393人。再加上晚上宣布停課的班級，居隔與自主健康管理的師生人數又增加。

前鎮區這所國小今晚通知家長，10日有確診個案，請家長注意相關居家隔離、自主健康管理情形。居家隔離的這班師生，居隔期間是4月10日至18日，19日到25日要自主健康管理，26日才復課。居隔者的同住家人10日至18日也要自主健康管理。

確診都的同年級學生、教職員和廣所清潔人員約140餘人，在10日至15日要自主健康管理。校方提醒自主健康管理者，不可到學校上班、上學，也不可以到補習班、安親班。