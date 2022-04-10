獨／柯文哲道歉黨內不領情 直批有人「一手遮天」

民眾黨主席柯文哲在會議中辱罵民眾黨中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」。柯文哲今天在臉書公開道歉，但參與該會議的黨內人士卻不領情，直言柯文哲道歉根本不重要，重點是時任苗栗縣黨部主委馮啟彥已一手遮天，喬掉無背景的人，讓提名充滿瑕疵，「柯文哲要不要處理？」

賴香伶在柯文哲道歉後發臉書表示，主席親自打電話表示道歉，她也在電話上提醒主席一定要謹慎發言，也要對黨內制度性的運作相互尊重；因為都在經歷著被各方批評的角色，大家都在承受壓力，「做得不對我們會檢討，但用語過當，不能當作沒有聽到」。

參與當天會議的人士指出，「柯文哲道歉根本不重要」，重點是馮啟彥就是錯的，報告也寫得很清楚，一五一十點出瑕疵，但當天柯文哲就是為了要保護馮啟彥才開嗆，馮啟彥會招這些有瑕疵的人進來，背後根本是柯文哲意志，現在柯不管是黑的白的，只要有地方實力就可以，才會喬掉沒有背景的人，搞得臭名滿天。

該名人士指出，當天賴香伶不只為了柯文哲罵林恕暉是「狗」而哭，而是連賴香伶哥哥都被苗栗縣黨部騙去背書，馮啟彥已一手遮天，柯文哲看到賴香伶在會議上已然激動，又回頭質問秘書長謝立功，謝則說「一收到就處理，走類似行政單位訴願，交回原單位處分」。

這位人士說，謝立功故意「打太極」，根本是在「呼嚨」柯文哲，因為一切又回到馮啟彥手上，難怪會處理四到五個月，當天會議根本無結論，「現在重點是要回到原本提名瑕疵，柯文哲要不要處理？」