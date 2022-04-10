天上人間遭勒令停業！琉球民宿老闆「過海極樂」確診 匡86人採檢結果出爐
疫情爆發，屏縣今新增31例，其中20例是九如鄉天上人間小吃部傳播鏈，確診者包括案27387是琉球鄉民宿老闆、還有一例中油林園廠員工，高雄市今新增6例與天上人間小吃部有關；屏東縣府指出，該案群聚感染確診者全送集中檢疫所，為了阻斷傳播鏈，縣府勒令停業。
天上人間小吃部群聚案，新增確診者琉球民宿老闆，昨天到琉球社區篩檢站篩檢為陽性確診，CT值24.4，匡列86人（84名遊客、2名員工），協調交通船業者，泰富公司派專船接送，今中午抵達東港，隨即分流安排搭防疫巴士至東港輔英醫院、安泰醫院PCR篩檢，篩檢結果86人PCR均陰性，但仍要後續觀察，風險已經相對降低。
據了解，天上人間小吃部營業約3年，登記為視聽娛樂業，店內服務生小姐大多3、40歲，約有1、20名小姐，價格親民，小姐敢玩，先前曾發生打架，也是警方重點臨檢場所。警方今天凌晨臨檢，天上人間未營業。
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