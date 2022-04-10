台中挺綠大老邀聚餐為蔡其昌 沈國榮：大家誤會了

台中市親綠的企業大老沈國榮等人昨天晚上邀請黨公職聚餐，餐會名為「團結、進步、大台中」的餐會中，副總統賴清德也到場，被外界解讀是為替立委蔡其昌拉抬聲勢。沈國榮今解釋，只是單純的聯誼聚餐，並想團結大家，並無特定替某位人選拉抬的企圖，一切要等黨主席蔡英文決定徵召人選。

對於為何只邀蔡其昌上台致詞，其他如何欣純等人都未受邀？沈國榮說，那是因為賴清德晚上8時要離開，當時已講到7時15分，所以才請由身為副院長的蔡其昌代表致詞，而且蔡的致詞內容也一如以往，就是只要黨需要，一定勇於出征，且若是徵召其他人，他也樂於支持。

也有人說，沈國榮是總統府資政，由他出面邀約，意義不同，已隱約有蔡英文的意思。但沈國榮說，蔡英文目前正隔離中，他近日沒有與蔡見面或討論，最後徵召誰出馬，要待蔡英文月中或接近月底時公布。

他說，參加人數約5、6桌，地點就在他和友人合開的頂粵吉品餐廳，目的是連絡平日有互動的民進黨立委和市議員，因為市議員參選人對於打選戰找不到母雞很焦慮，他和行政院顧問林戊坤等人則是為大家打氣，並希望大家團結一致，共同努力，就是這樣而已。