影／瑞典國會、歐洲議會11人來訪 班機下午5點23分抵台

「台灣瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」於下午5點23分搭乘土而其航空TK-24航班抵達桃園國際機場，將於4月10至14日訪問台灣，訪問團由瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）與瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers）共同擔任團長，外交部政務次長曾厚仁代表接機，雙方以碰手肘代替握手，訪問團成員揮手致意後離開。

總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎由瑞典國會「台灣瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）議員及瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers）共同擔任團長率團來訪，這次訪團成員另包括瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會謝必揚（Björn Söder）議員、艾勒斯（Lars Adaktusson）議員、魏馬可（Markus Wiechel）議員、艾索菲（Ann-Sofie Alm）議員、普拉斯（Lars Püss）議員、柯艾森（Alexander Christiansson）議員及歐洲議會相關黨團政策顧問等共11人。

蔡總統原訂在4月12日接見「台灣瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」，但是日前因曾與一位確診家人一起用餐，8日下午宣布在官邸隔離。總統府發言人張惇涵今天表示，總統上午快篩結果為陰性，目前健康狀況良好，因蔡總統正在隔離，無法實體進行，將改為視訊會議。副總統賴清德將於當天視訊會議後，在總統府與訪團進行會晤。

訪問團也將拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院數位政務委員唐鳳、經濟部長王美花、大陸委員會主任委員邱太三，並分別接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮的款宴。