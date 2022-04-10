瑞典國會暨歐洲議會議員聯合訪團抵台 12日視訊蔡總統

「台灣－瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」今傍晚抵台訪問，由外交部次長曾厚仁代表接機，團員未受訪；瑞典籍「歐洲議會」魏莫斯日前推文預告將訪台，期待與蔡總統、外交部長吳釗燮及台灣政府討論歐盟與台灣的關係、俄烏戰事對印太區域的影響、供應鏈韌性等議題。

蔡總統稍早在臉書表示，雖然隔離期間不能出門，仍將與「台灣－瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」進行視訊會議，繼續為台灣拚外交。總統府發言人張惇涵說，為表達對於訪問團的尊重，感謝瑞典挺台情誼，蔡總統將在12日上午與訪團進行視訊會議，副總統賴清德並將於當天視訊會議後，在總統府會晤訪團。

外交部指出，訪團全體團員的抵離以及在台期間各項活動規劃安排，完全遵守「中央流行疫情指揮中心」的各項防疫規定與指引。

此訪團10日至14日訪台，將會晤行政院政委兼發言人羅秉成、數位政委唐鳳、經濟部長王美花、陸委會主委邱太三，並分別接受游錫堃及吳釗燮的款宴；訪團成員並將與我國研究國防安全的智庫學者專家進行座談，會晤在台灣的瑞典企業代表、學生及僑胞，另參訪我國文經建設。

外交部日前表示，當今威權主義國家積極對外擴張，對全球民主、人權、法治等普世價值構成挑戰，瑞典國會議員與瑞典籍歐洲議員首度共同組團訪台，更能凸顯民主夥伴相互扶持、團結一致支持台灣的重大意義。

訪團由瑞典國會「台灣－瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）議員與瑞典籍「歐洲議會」魏莫斯（Charlie Weimers）議員共同擔任團長，團員包括瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會議員謝必揚（Björn Söder）等議員，以及歐洲議會相關黨團政策顧問等共12人。