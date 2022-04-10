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柯文哲打電話道歉 賴香伶：提醒他要謹慎發言
民眾黨主席柯文哲辱罵民眾黨中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗自己回去管好」。柯文哲今天在臉書公開道歉。
賴香伶說，日前在黨政會議上她表達完整的看法，情緒所以激動，「是因為我們都在經歷著被各方批評的角色，大家都在承受壓力，做得不對我們會檢討，但用語過當，不能當作沒有聽到」。
賴香伶表示，主席剛剛親自打電話表示道歉，也在電話上提醒主席一定要謹慎發言，也要對黨內制度性的運作相互尊重。
她說，大家是基於理念及對超越藍綠的期待才會走在一起，組織文化的建立也是一點一滴的，期待黨內民主的基礎是建立在平等關係與尊重制度上。
她表示，作為一個政治工作者，期待台灣民眾黨可以有不一樣的組織文化，「我們的黨成立兩年半，對於選舉提名過程難免有瑕疵，在選舉提名短暫又壓縮的情況下，許多紛爭都由中評會委員擔負釐清爭議的責任，他們願意負責任提出見解，這個機制與角色應該得到黨內的尊重」。
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