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影／賴香伶曝柯文哲致電內容：我誠心誠意道歉、會反省

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
民眾黨主席柯文哲日前罵民眾黨中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗自己回去管好」，賴香伶今受訪坦言，近期心情受到影響，但有信心突破這樣的障礙。記者朱冠諭／攝影
民眾黨主席柯文哲日前罵民眾黨中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗自己回去管好」，賴香伶今受訪坦言，近期心情受到影響，但有信心突破這樣的障礙。記者朱冠諭／攝影

民眾黨主席柯文哲日前罵民眾黨中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗自己回去管好」，事隔多日在今天道歉。賴香伶今天受訪坦言，近期心情受到影響，但有信心突破這樣的障礙，畢竟不是私人的情感問題，大家都要往前走。

賴香伶表示，柯文哲稍早已親自打電話向她致歉，劈頭就說「我是柯文哲，我很誠心誠意跟你道歉。」她回「主席我知道，我們那天的溝通是在一些問題上各有想法，但不要用情緒性的話。」柯則表示，他會反省。

賴香伶表示，和柯文哲共事7、8年，大家都有一個共同的理念，希望改革政治，雖然一時情緒上受委屈，但她有信心突破這樣的障礙，畢竟不是私人的情感問題，她自己有不分區立委角色，也要面對桃園市長選舉，所以大家都要往前走。

賴香伶說，林恕暉非常認真負責，在職責上都沒有敷衍，這是自己最欣賞他的地方；這次大家對於黨章成立、制度性不足各有見解，當天她情緒比較激動，就是希望說明中央評議委員的職責，且選舉制度程序不對或有瑕疵，本來就應該公平被檢討的機會。

賴香伶說，雖然這次有一些言語上的不當，但不應該停留在這個地方，黨的組織跟文化應該更尊重制度，建立平等對待的關係，她有提醒柯未來要更謹慎發言，柯也知道這次風波對大家造成傷害，所以很誠摯再道歉一次。

賴香伶 柯文哲

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