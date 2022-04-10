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「柯文哲已打電話道歉」賴香伶：用語過當不能當沒聽到

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
民眾黨立委賴香伶表示，黨主席柯文哲已親自打電話向她道歉，她也在電話上提醒主席一定要謹慎發言。記者朱冠諭／攝影
民眾黨立委賴香伶表示，黨主席柯文哲已親自打電話向她道歉，她也在電話上提醒主席一定要謹慎發言。記者朱冠諭／攝影

民眾黨主席柯文哲辱罵民眾黨中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗自己回去管好」。柯今天於臉書公開道歉。賴香伶稍早表示，柯已親自打電話向她道歉，她也在電話上提醒主席一定要謹慎發言，也要對黨內制度性的運作相互尊重。

賴香伶表示，大家是基於理念及對超越藍綠的期待才會走在一起，組織文化的建立也是一點一滴的，期待黨內民主的基礎是建立在平等關係與尊重制度上；日前她在黨政會議上表達完整的看法，情緒所以激動，是因為大家都在經歷著被各方批評的角色，大家都在承受壓力，做得不對會檢討，但用語過當，不能當作沒有聽到。

賴香伶表示，作為一個政治工作者，期待台灣民眾黨可以有不一樣的組織文化，民眾黨成立2年半，對於選舉提名過程難免有瑕疵，在選舉提名短暫又壓縮的情況下，許多紛爭都由中評會委員擔負釐清爭議的責任，他們願意負責任提出見解，這個機制與角色應該得到黨內的尊重。

賴香伶說，自己參與台灣民眾黨，就是希望能夠實踐出不一樣的新政治，組織文化的建立，就在每一個事件當中考驗我們反省及檢討改善的態度。

台灣民眾黨 賴香伶

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