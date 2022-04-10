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飆「管好你的狗」柯文哲道歉了：不當發言造成同志傷害

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲開嗆中評會主委、黨內立委賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，引發議論。本報資料照片
台北市長柯文哲開嗆中評會主委、黨內立委賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，引發議論。本報資料照片

台北市長、民眾黨主席柯文哲因辱罵黨中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓賴香伶委屈得當場飆淚。柯文哲今天也在臉書道歉，柯文哲說，「在內部會議中不當發言，造成對同志的傷害，我必須致歉」。

柯文哲說，「兩天來相關報導渲染，誇大的指涉，傷害黨的形象，我也非常抱歉」。台灣民眾黨的成立，希望帶來新的政治文化，但這個年僅兩歲半的小黨，邊做邊學，不時被打趴，大家雖然努力，但畢竟經驗不足，出現不少瑕疵。柯說，「我們自我反省，提名過程很多要改進的地方。我深自檢討，要道歉，也要改進」。

柯文哲表示，過去兩年，台灣民眾黨許多會議被媒體直播放送，其實很多內容還在討論階段，卻變成見光死。但他依然堅持公開透明，理性討論建立制度；相信制度，不是相信個人。其實內部會議，他也經常被嗆，但他相信眾人智慧超越個人智慧，釐清爭議，才是黨的最佳防腐劑。

柯文哲說，儘管眾音喧嘩，但真理會愈辯愈明，除了繼續反省改進，繼續堅持理性、務實、科學，他也告訴自己要用更多的溝通，凝聚志同道合的同志，讓我們一起繼續前進！

柯文哲 台灣民眾黨 賴香伶

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